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Интерфакс-АВН

Министр обороны Китая отказался беседовать с американским коллегой после сбитого США китайского аэростата - Пентагон

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Вэй Фэнхэ
Вэй Фэнхэ.
Источник изображения: topcor.ru

Вашингтон. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ отказался от беседы с главой Пентагона Ллойдом Остином после того, как китайский аэростат был сбит над территорией США, сообщил представитель американского оборонного ведомства Пэт Райдер.

В распространенном заявлении Райдера говорится, что Пентагон направил запрос на телефонный разговор Остина с Вэй Фэнхэ сразу после того, как аэростат был сбит, но Китай отклонил этот запрос.

"Мы верим в важность поддержания открытых линий связи между Соединенными Штатами и Китаем, чтобы ответственно управлять отношениями", - заявил Райдер.

Появление китайского аэростата, который в Вашингтоне охарактеризовали как разведывательный, привело к дипломатическому скандалу между двумя странами, госсекретарь США Энтони Блинкен даже отложил намечавшийся на 5-6 февраля визит в Пекин, обвинив Китай в "нарушении суверенитета" Соединенных Штатов.

Китайская сторона заявила, что аэростат представлял собой метеозонд, и объяснила его появление над территорией США форс-мажорными обстоятельствами. После того, как аэростат был сбит, Пекин заявил официальный протест.

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Страны
Китай
США
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