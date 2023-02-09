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ТАСС

Байден назвал "испытанием на века" для США и мира действия России на Украине

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: EPA-EFE/ JIM LO SCALZO/ POOL

Глава Белого дома отметил сохранение единства политических сил США в противодействии российской специальной военной операции, а также по вопросу о поддержке Киева

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что проведение Россией специальной военной операции (СВО) на Украине стало "испытанием на века" для Вашингтона и всего мира.

Выступая во вторник вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны", американский лидер отметил, что говорил о спецоперации в прошлогоднем послании "всего через несколько дней" после ее начала. По версии Байдена, начало СВО "стало испытанием на века - испытанием для Америки, испытанием для мира".

Президент США в связи с этим выступил с утверждением, что Вашингтон будет "отстаивать самые основные принципы". По его версии, действия Вашингтона это продемонстрировали. По словам Байдена, политические силы США сохраняют единство в противодействии российской специальной военной операции, а также по вопросу о поддержке Украины.

Во время его выступления в зале присутствует посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова. "Она представляет не только свою страну, но также мужество ее народа. Америка объединена в поддержке вашей страны", - говорится в тексте речи Байдена. "Мы будем поддерживать вас так долго, как это потребуется", - заявил президент.

"Наша страна работает над тем, чтобы было больше свободы, больше достоинства и больше мира не только в Европе, но и везде", - изложил свою версию развития событий Байден.

Байден также отметил, что США объединили НАТО и выстроили коалицию для противодействия специальной военной операции России на Украине. "Мы вели [за собой]. Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. <...> Мы были вместе с украинским народом", - заявил глава вашингтонской администрации.

"Будем ли мы отстаивать наши самые основные принципы? Будем ли мы отстаивать суверенитет? Будем ли мы отстаивать право людей жить без тирании? Будем ли мы стоять на защите демократии? <...> Год спустя (с предыдущим посланием "О положении страны" Байден выступал в Конгрессе через неделю после начала СВО - прим. ТАСС) мы знаем ответ. Да, мы будем. Да, мы так и делали", - добавил он. 

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