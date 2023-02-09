Источник сообщил об эффективности ракеты "воздух - РЛС" в ходе СВО

Она обладает "универсальной головной частью, которая способна работать по всем видам целей"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Авиационная ракета класса "воздух - РЛС" разработки и производства корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине показала высочайшую эффективность благодаря новой универсальной головной части. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

"Новейшую ракету класса "воздух - РЛС" снабдили новейшей универсальной головной частью, способной работать по всем видам целей", - сказал он.

Собеседник агентства отметил успех ее боевого применения в ходе СВО. По его словам, у предыдущей ракеты подобного класса было три разных "головы", которые применялись в зависимости от цели, предназначенной для поражения.

В октябре 2022 года другой источник в ОПК сообщал ТАСС, что ракета "воздух - РЛС" производства КТРВ в ходе СВО показала эффективность выше 98%. На то время использовались несколько десятков ракет, индексы изделий не уточнялись.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

О ракете

По данным каталога продукции военного назначения КТРВ, речь может идти об авиационной высокоскоростной ракете класса "воздух - РЛС" Х-31ПД, предназначенной для поражения радиолокационных станций, зенитных ракетных комплексов и систем. По данным буклета, максимальная дальность пуска ракеты - 250 км, она может запускаться с воздушного носителя с высоты 15 км, масса боевой части - 110 кг. Ее предшественница - ракета Х-31П.

Ранее ТАСС также сообщал, что в ходе СВО была успешно испытана практически вся линейка перспективных авиационных средств поражения разработки и производства КТРВ.