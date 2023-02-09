Посол РФ призвал не торопиться верить обещаниям ФРГ о поставках истребителей Украине

Сергей Нечаев допустил, что Берлин в будущем поменяет решение по этому вопросу

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Берлин давно перешел свои красные линии в накачке Киева вооружениями, поэтому не стоит "выбивать в камне" обещания ФРГ не поставлять истребители Украине. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в интервью газете "Известия", опубликованном в среду.

Отвечая на вопрос, может ли ФРГ поменять свое мнение в вопросе о передаче истребителей Киеву, посол подчеркнул, что предсказывать шаги Берлина в деле накачивания киевского режима вооружениями - дело неблагодарное. Он напомнил, что военная помощь Германии Украине начиналась с защитных касок. "За ними последовали боеприпасы, ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс), ПТРК (противотанковый ракетный комплекс). Затем очередь дошла до гаубиц, ЗСУ (зенитная самоходная установка), РСЗО (реактивная система залпового огня) и современных систем ПВО. Теперь в ход пошло наступательное оружие - тяжелые боевые танки Leopard 1 и Leopard 2. Если изначально для Берлина и существовали какие-то внутренние красные линии, то их давно перешли. Начиная с отказа от политики, десятилетиями предусматривавшей запрет на поставки ПВН (продукции военного назначения) в зоны вооруженных конфликтов", - указал посол.

Как отметил Нечаев, сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц публично заявляет, что вопрос об истребителях на повестке дня не стоит, и выразил надежду, что так и будет. "Но примерно то же самое мы уже слышали применительно к тяжелым танкам. При этом постоянно звучит оговорка, что, во-первых, все шаги Берлина в сфере поставок ПВН предпринимаются по согласованию с союзниками, а во-вторых, в зависимости от развития ситуации "на земле". Так что не стоит торопиться выбивать в камне обещания германского кабмина", - сказал посол.