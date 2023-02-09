Накачка Украины вооружением — не решимость Штатов, а отчаяние

Крис Хеджес: конфликт на Украине — неудачная попытка США восстановить гегемонию

Конфликт на Украине — очередная неудачная попытка США восстановить свою глобальную гегемонию, пишет Крис Хеджес в журнале Salon. По его мнению, активная накачка Киева вооружением — не "решимость" Вашингтона защищать Украину, а паника и отчаяние угасающей империи.

Крис Хеджес

НАТО продолжает заваливать Киев дорогой техникой в надежде, что Путин уйдет из власти, но этот путь ведет в кровавый тупик

Империи, находящиеся в состоянии необратимого упадка, мечутся от одного военного фиаско к другому. В эту схему вписывается и конфликт на Украине, еще одна неудачная попытка США восстановить глобальную гегемонию. Опасность в том, что чем ужаснее события, тем сильнее Америка будет обострять конфликт, провоцируя Россию на открытую конфронтацию. Если та нанесет ответные удары по базам снабжения и подготовки в соседних странах-членах НАТО или применит тактическое ядерное оружие, альянс почти наверняка ответит нападением на российские силы. Мы рискуем разжечь третью мировую войну, которая может привести к ядерному холокосту.

Военная поддержка Украины со стороны США началась с малого: боеприпасов и штурмового оружия. Однако вскоре администрация Байдена пересекла несколько собственных красных линий, чтобы наладить поток смертоносной военной техники: зенитные комплексы "Стингер"; противотанковые комплексы "Джавелин"; буксируемые гаубицы М777; ракеты для 122-мм РСЗО "ГРАД"; РЗСО М142, они же HIMARS; запускаемые из трубчатой составляющей с оптическим сопровождением управляемые по проводам ПТУР TOW; батареи ПВО Patriot; Национальные усовершенствованные ЗРК класса "земля-воздух" NASAMS; бронетранспортеры M113; а в рамках нового пакета помощи на 400 миллионов долларов еще и 31 танк M1 Abrams. Помимо прочего, Киев получит 14 немецких Leopard 2A6, 14 британских Challenger 2 и танки других членов НАТО, включая Польшу. Следующими в списке значатся бронебойные боеприпасы с обедненным ураном, а также истребители F-15 и F-16.

С момента начала российской СВО 24 февраля 2022 года конгресс одобрил выделение Украине и союзным странам более 113 миллиардов долларов помощи для поддержания конфликта. Три пятых этой помощи, то есть 67 миллиардов, было выделено на военные расходы. Всего оружие Украине передают 28 стран, и все они, за исключением Австралии, Канады и США, находятся в Европе.

Быстрое обновление современной военной техники и предоставляемая Украине помощь не сулят НАТО ничего хорошего. Требуется не один месяц, а то и годы, чтобы обучить личный состав управлять этими системами вооружений и координировать их. Танковые сражения — мне довелось работать репортером в последнем крупном танковом сражении под Эль-Кувейтом во время первой войны в Персидском заливе — это хорошо скоординированные и сложные операции. Бронетехника должна работать в тесном взаимодействии с авиацией, военными кораблями, пехотой и артиллерийскими батареями. Пройдет много месяцев и даже лет прежде чем украинским войскам обеспечат надлежащую подготовку для управления этой техникой и координации различных элементов на поле боя. Важно помнить, что США так и не преуспели в обучении иракской и афганской армий общевойсковым маневренным боевым действиям, несмотря на 20 лет оккупации.

В феврале 1991 года мы в составе подразделений морской пехоты вытеснили иракские войска из города Хафджи в Саудовской Аравии. Сопротивление удерживавших его местных сил не принесло результата, хотя техника у них была отмменная. Войдя в город, мы увидели, как саудовские солдаты спасаются от боевых действий на реквизированных пожарных машинах. Вся модная военная техника, которую саудовцы закупили у США, оказалась бесполезной, потому что они не имели понятия, как ей пользоваться.

Военное командование НАТО понимает, что ввод этих систем вооружения в нынешний конфликт не изменит патовой ситуации, для которой характерны в основном артиллерийские дуэли на протяжении сотен километров линии фронта. Покупка этих систем — а один танк M1 Abrams стоит десять миллионов долларов, включая обучение экипажа и содержание, — увеличивает прибыль производителей оружия. Военные действия на Украине позволяют испытывать их на поле боя, превращая конфликт в лабораторию для производителей оружия вроде Lockheed Martin. Все это крайне выгодно НАТО и ВПК, но никак не Украине.

Другая проблема передовых систем вооружения, таких как M1 Abrams с его мощными турбинными двигателями на реактивном топливе, заключается в том, что они капризны и требуют высококвалифицированного и почти постоянного обслуживания. Любая ошибка может оказаться последней для того, кто ими управляет. Наиболее оптимистичный сценарий развертывания этих танков на Украине предполагает временной отрезок в шесть-восемь месяцев, но, скорее всего, дольше. Если весной Россия начнет крупное наступление, M1 Abrams у Украины еще не будет. Но и они существенно не изменят баланс сил, особенно в виде горящих обломков.

Так зачем снабжать Киев высокотехнологичным оружием? Ответ можно резюмировать всего одним словом: паника.

Объявив де-факто войну России и открыто призывая к смещению Владимира Путина, неоконсервативные "сутенеры войны" с ужасом наблюдают, как Украина истощается, потеряв убитыми и ранеными без малого 18 тысяч гражданских (6 919 и 11 075 соответственно). Кроме того, в стране разрушено или повреждено около 8% совокупного жилищного фонда, а частые отключения электроэнергии непосредственно повлияли на 50% энергетической инфраструктуры. Чтобы удержать экономику на плаву, Украине ежемесячно требуется по меньшей мере три миллиарда долларов внешней поддержки, как заявила недавно директор-распорядитель Международного валютного фонда. Крова лишились почти 14 миллионов украинцев (из них восемь перебрались в Европу, шесть — в другие области страны), а нуждаться в гуманитарной помощи вскоре будут до 18 миллионов человек, а это 40% населения. Экономика сократилась на 35% за год, и, по оценкам Всемирного банка, 60% украинцев живут менее чем на 5,5 долларов в день. По словам президента страны, девять миллионов человек остаются без электричества и воды в условиях минусовых температур. Объединенный комитет начальников штабов США утверждает, что по состоянию на ноябрь прошлого года в ходе конфликта было убито и ранено минимум 100 тысяч украинских солдат.

"Полагаю, мы вступили в решающую фазу конфликта, когда динамика может измениться в пользу России, если мы не будем действовать решительно и быстро, — процитировали на Всемирном экономическом форуме бывшего сенатора Роба Портмана. — Необходим новый импульс".

Вопреки логике, сторонники войны сильнейшей угрозой считают победу России. Бесцеремонное отношение "ястребов" к потенциальной ядерной конфронтации на Украине пугает, особенно учитывая те фиаско, за которыми народ наблюдал в течение 20 лет на Ближнем Востоке.

Почти истерические призывы правящих кругов Вашингтона поддержать Украину как оплот свободы и демократии — ответ на ощутимое разложение и упадок американской империи. Глобальный авторитет Америки подорвали ее широко освещенные в СМИ военные преступления, пытки, экономический спад, социальный раскол, включая события 6 января 2021 года, неудачная реакция на пандемию, снижение продолжительности жизни, волна массовых расстрелов, а также серия военных поражений, начиная с Вьетнама и заканчивая Афганистаном. Госперевороты, политические убийства, фальсификация выборов, черная пропаганда, шантаж, похищения людей, жестокие кампании по борьбе с мятежниками, санкционированные США массовые убийства, пытки в секретных тюрьмах, прокси-войны и военные интервенции по всему миру после окончания Второй мировой войны — ничто из этого ни разу не привело к созданию демократического правительства. Зато повлекло гибель более 20 миллионов человек и породило глобальное отвращение к американскому империализму.

В отчаянии империя закачивает все больше денег в военную машину. Последний законопроект о расходах в размере 1,7 триллиона долларов включал 847 миллиардов на военные нужды; общая сумма составляет 858 миллиардов, с учетом расходов, которые не подпадают под юрисдикцию военных комитетов (то же Министерство энергетики, которое контролирует техобслуживание ЯО и необходимую для его создания инфраструктуру). В 2021 году военный бюджет США составлял 801 миллиард долларов или почти 40% всех мировых военных расходов — а это больше, чем у десяти остальных ведущих по этому показателю стран вместе взятых, включая Россию и Китай.

Как писал Эдуард Ги́ббон (Edward Gibbon) о фатальной жажде Римской империи к бесконечной войне: "Упадок Рима был естественным и неизбежным последствием чрезмерного величия. Среди благоденствия зрел принцип упадка; причины разрушения размножались вместе с расширявшимся объемом завоеваний, и, лишь только время или случайность устранили искусственные подпорки, громадное здание развалилось от своей собственной тяжести. История его падения проста и понятна, и, вместо того чтобы задаваться вопросом, почему Римская империя распалась, мы должны были бы удивляться тому, что она существовала так долго".

Состояние перманентной войны создает сложную бюрократическую структуру, поддерживаемую уступчивыми политиками, журналистами, учеными, технократами и академиками, которые подобострастно служат военной машине. Этому милитаризму нужны смертельные враги — сейчас ими стали Россия и Китай, — даже если они не имеют ни желания, ни возможности вредить США, как было в случае с Ираком. А нас с вами эти кровосмесительные институциональные структуры держат в заложниках.

Ранее в этом месяце комитеты Палаты представителей и Сената по вооруженным силам назначили восемь комиссаров для пересмотра байденовской стратегии национальной обороны (National Defense Strategy, NDS), чтобы "изучить предположения, цели, инвестиции в оборону, расположение сил и структуру, оперативные концепции и военные риски". Комиссия, как пишет Эли Клифтон (Eli Clifton) из Института ответственного государственного управления Куинси, "состоит в основном из лиц, имеющих финансовые связи с оружейной промышленностью и правительственными подрядчиками, в связи с чем возникает вопросы о ее критическом отношении к подрядчикам, которые получают 400 из 858 миллиардов долларов оборонного бюджета на 2023 финансовый год". Председателем комиссии, отмечает Клифтон, является бывшая конгрессвумен от Калифорнии Джейн Харман (Jane Harman), член "правления Iridium Communications, компании спутниковой связи, которая в 2019 году получила семилетний контракт на сумму 738,5 миллиона долларов с Министерством обороны".

Сообщения о российском вмешательстве в выборы и ботах, манипулирующих общественным мнением, которые в недавнем материале Мэтта Тайбби (Matt Taibbi) о разоблачительных "Файлах Твиттера" названы тщательно продуманной акцией черной пропаганды, были слепо раздуты прессой. Демократы и их либеральные сторонники соблазнились возможностью выставить Россию смертельным врагом. Без этой аферы почти неограниченная поддержка затяжного конфликта с Украиной была бы невозможна.

Две правящие партии Америки зависят от средств ВПК на предвыборную кампанию и испытывают давление со стороны производителей оружия с целью принятия непомерных военных бюджетов. Политики прекрасно понимают, что вызов экономике постоянной войны равноценен ярлыку "непатриота" и, как правило, акту политического самоубийства.

"Душа, порабощенная войной, взывает к освобождению, — пишет Симона Вейль (Simone Weil) в эссе "Илиада, или поэма о силе". — Но даже и оно представляется ей в форме трагической, крайней — в форме разрушения".

Историки называют утопическую попытку упадочных империй вернуть утраченную гегемонию с помощью военного авантюризма "микромилитаризмом". Во время Пелопоннесской войны (431-404 до н.э.) афиняне вторглись на Сицилию, потеряв 200 кораблей и тысячи солдат. Поражение вызвало волну успешных восстаний по всей территории Древних Афин. Римская империя, в период расцвета просуществовавшая два столетия, стала пленницей собственной армии, которая, подобно американскому ВПК, представляла собой государство в государстве. На поздних стадиях существования империи некогда могущественные легионы терпели поражение за поражением, извлекая все больше ресурсов из разваливающегося и обедневшего государства. В конце концов, элитная преторианская гвардия продала императорский престол тому, кто предложил наибольшую цену. Британская империя, опустошенная самоубийственной военной глупостью Первой мировой войны, испустила последний вздох в 1956 году, когда напала на Египет из-за разногласий по поводу национализации Суэцкого канала. Униженная Британия отступила и стала придатком Соединенных Штатов. А судьбу одряхлевшего Советского Союза решила десятилетняя война в Афганистане.

"Хотя растущие империи часто разумны, и даже рациональны в использовании военной силы для завоеваний и контроля заморских владений, угасающие империи склонны к необдуманным демонстрациям силы, грезя о смелых военных хитростях, которые волшебным образом смогут возместить утраченные престиж и власть, — пишет историк Альфред Маккой (Alfred W. McCoy) в книге "В тени американского столетия: подъем и упадок Американской глобальной мощи". — Эти микромилитаристские операции, иррациональные даже с имперской точки зрения, часто приводят к огромным расходам и унизительным поражениям, которые только ускоряют уже начавшийся процесс".

План по изменению Европы и глобального баланса сил путем унижения России схож с провалившимся планом по изменению Ближнего Востока. Подобные действия подпитывают глобальный продовольственный кризис и опустошают Европу почти что двузначной инфляцией. Это в очередной раз говорит о бессилии Соединенных Штатов и банкротстве правящих там олигархов. Китай, Россия, Индия, Бразилия и Иран в противовес США освобождаются от тирании доллара как мировой резервной валюты, что чревато экономической и социальной катастрофой для Америки. Вашингтон предоставляет Украине все более совершенные системы вооружения и многие миллиарды военной помощи в тщетной попытке спасти не только ее, но, что еще важнее, и самого себя.