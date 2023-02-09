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В Польше уверены, что у Киева есть все, чтобы иметь ядерное оружие

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Украинский военный осматривает ядерную ракету перед демонтажем, Днепропетровск, Украина
Украинский военный осматривает ядерную ракету перед демонтажем, Днепропетровск, Украина.
Источник изображения: © AP Photo / Sergei Pashchenko

Radio ZET: у Украины есть потенциал получить ядерное оружие в ближайшее время

Украина официально не владеет ядерным оружием с начала 90-х годов. Между тем, как считает генерал Скшипчак, на самом деле это не совсем так, сообщает Radio ZET. Другие польские эксперты настроены скептически на этот счет, но не отрицают, что у Киева имеется потенциал для получения ядерного оружия.

В беседе с радиостанцией Wnet генерал Вальдемар Скшипчак (Waldemar Skrzypczak) утверждал, что в настоящее время Украина уже может иметь ядерное оружие. Однако другие эксперты настроены скептически. Марцин Самсель (Marcin Samsel) из Высшей школы администрации и бизнеса в Гдыне считает, что, хотя на данный момент Киев, скорее всего, такого оружия не имеет, у него есть потенциал для того, чтобы получить его в ближайшем будущем.

Украина официально не владеет ядерным оружием с начала 90-х, когда согласно международным договоренностям она согласилась отдать его России. Между тем, генерал Вальдемар Скшипчак считает, что на самом деле ситуация может выглядеть совсем иначе.

"Я не исключаю наличия у Украины ядерного оружия, поскольку у украинцев есть атомные электростанции, ученые, лаборатории, ноу-хау. То есть у них есть все, чтобы иметь такое оружие. В принципе, на сегодняшний день никто украинцам не запретит его иметь", – заявил генерал в эфире радиостанции Wnet.

У Украины будет ядерное оружие?

Другие эксперты относятся к этому предположению весьма скептически.Ими выдвигается аргумент, что факт владения атомным оружием не получится долго скрывать. Однако нельзя исключать, что Украина сможет заполучить такое оружие в ближайшем будущем.

"Я не верю, что Украина обладает ядерным оружием", – сказал эксперт по безопасности портала GeekWeek Марцин Самсель. "Оружие (ракеты или бомбы) – это одно, но для них нужно иметь подходящие носители. Пусковые установки или самолеты, способные их перемещать и запускать", – объяснил он.

"Это не меняет факта, что у Украины, несомненно, имеется потенциал для того, чтобы иметь такое оружие когда-нибудь в будущем. И об знают русские", – отметил Марцин Самсель.

После провозглашения Украиной независимости 24 августа 1991 года на ее территории находилось 176 межконтинентальных баллистических ракет и около трех тысяч тактических ядерных ракет. Украина согласилась передать все ядерные заряды России в обмен на гарантии безопасности, предоставленные ей странами Запада.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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