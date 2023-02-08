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ТАСС

В СФ считают, что кадровый вопрос - главный для ОПК России при росте гособоронзаказа

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Сборка БМД-4М
Сборка БМД-4М в одном из цехов на ОАО "Курганмашзавод".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

По словам сенатора от Курганской области Сергея Муратова, в отрасли есть нехватка высококвалифицированных инженерных кадров, прежде всего специалистов, которые разбираются в IT-технологиях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Кадровое обеспечение является первоочередной задачей для предприятий оборонно-промышленного комплекса России с учетом увеличения объемов производства, в том числе в связи с гособоронзаказом. Есть дефицит высококвалифицированных инженерных кадров, сообщил во вторник ТАСС сенатор от Курганской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов.

Президент РФ Владимир Путин на совещании в январе отмечал, что оборонно-промышленный комплекс России за 2022 год набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности, отметив, что многие предприятия ОПК работают в несколько смен, а некоторые и круглосуточно.

"Очень важный вопрос - обеспечение кадров, задача номер один. У нас дефицит высококвалифицированных инженерных кадров - это прежде всего люди, которые понимают в IT-технологиях", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос об основных проблемах и задачах, стоящих перед ОПК в связи с увеличением гособоронзаказа.

По его словам, в Курганской области, где находится в том числе "Курганмашзавод" (единственное в РФ предприятие, выпускающее боевые машины пехоты), проблема частично решается благодаря своевременной реализации проекта по открытию IT-колледжа, который теперь является подспорьем для предприятий ОПК региона.

Он отметил, что предприятия ОПК страны также решают вопрос по увеличению объемов производства, в том числе ГОЗ, при помощи расширения кооперации с малыми и средними предприятиями. "Увеличился объем и увеличился значительно, а по многим [заводам] вообще колоссально вырос, поэтому понятно, что самим предприятиям стало сложнее обеспечить себя полностью. Встал вопрос о расширении кооперации - разгрузка, обеспечение рабочих мест. Аутсорсинг, аутстаффинг - много сегодня терминов, которые в сути своей - кооперация", - уточнил Муратов. 

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Страны
Россия
Компании
Курганмашзавод
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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