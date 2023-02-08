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Интерфакс-АВН

Фрегат "Адмирал Головко" в 2023 году пополнит Северный флот, корвет "Меркурий" - Черноморский - Минобороны РФ

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Первый выход на заводские ходовые испытания фрегата "Адмирал Головко" (заводской номер 923) проекта 22350, построенного для ВМФ России ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, 26.11.2022
Первый выход на заводские ходовые испытания фрегата "Адмирал Головко" (заводской номер 923) проекта 22350, построенного для ВМФ России ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, 26.11.2022.
Источник изображения: Алексей Акентьев (via Телеграм-канал Dambiev )

Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Новый фрегат "Адмирал Головко", носитель крылатых ракет "Калибр", до конца текущего года войдёт в состав Северного флота, а корвет "Меркурий" пополнит Черноморский флот, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"Планируется, что в текущем году фрегат "Адмирал Головко" войдёт в состав Северного флота, а корвет "Меркурий" пополнит состав надводной составляющей Черноморского флота", - сказано в сообщении.

Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов заслушал доклады руководства предприятия "Северная верфь" и начальников профильных органов управления Главного командования ВМФ о ходе испытаний фрегата "Адмирал Головко" и корвета "Меркурий".

Главкому доложили, что "фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 находится на третьем этапе испытаний в акватории Балтийского моря". "На фрегате проверена работа комплексов артиллерийского вооружения, комплексов ПВО, систем их управления, радиотехнической аппаратуры и средств связи. Также в полигонах Балтийского флота на завершающем этапе испытаний находится корвет "Меркурий", - информирует военное ведомство.

На рабочем совещании по вопросам надводного кораблестроения, которое провёл Евменов, "была подчеркнута важность эффективного функционирования системы сервисного обслуживания новых кораблей класса "фрегат" и "корвет". "Головной организацией, отвечающей за разработку ремонтно-технической документации по кораблям этих проектов, является 51 Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта", - сказано в сообщении.

Фрегат "Адмирал Головко" - третий корпус проекта 22350, построенный на заводе "Северная верфь". Головной и первый серийный фрегаты "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" проходят службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Согласно открытым данным, фрегаты проекта 22350, создающиеся с применением технологии stealth ("стелс"), предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне: поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов. Способны отражать атак средств воздушного нападения как в составе соединения кораблей, так и самостоятельно.

Корабли вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НК" (концерн ВКО "Алмаз-Антей). В качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК". Несут на борту противолодочный вертолёт Ка-27.

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Россия
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3М-54
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