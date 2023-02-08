"Мы раздеты": во Франции требуют контроля над поставками оружия Киеву - Мнения ТАСС

Дмитрий Горохов — о противоречиях в Пятой республике из-за помощи Украине

Депутат французского Национального собрания Фабьен Руссель потребовал от коллег по парламенту организовать в Бурбонском дворце срочные дебаты по вопросу о поставках оружия Украине. "Важно напомнить о нашем изначальном стремлении не становиться воюющей стороной", — подчеркнул он в своем обращении в воскресенье на страницах еженедельника Le Journal du Dimanche.

Вот уже на протяжении нескольких недель, отметил парламентарий, в сфере западных военных поставок Киеву "табу исчезают одно за другим: сначала тяжелые танки, затем, возможно, боевые самолеты или ракеты большой дальности действия". Руссель, являющийся национальным секретарем Французской компартии, отметил, что его тревогу разделяют в группе левых депутатов.

От наращивания военной поддержки Киеву предостерегают и на правом фланге законодательной ассамблеи. Лидер партии "Республиканцы" Эрик Сьотти высказался в телевизионном эфире против передачи украинской армии тяжелых вооружений, призвав избежать "эскалации конфликта". Глава парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен, собравшая на президентских выборах в минувшем году более 41% голосов избирателей, считает, в свою очередь, что "поставка все более тяжелых вооружений ведет к продлению конфликта".

Франция не входит в число первых поставщиков оружия для Киева. Согласно телеканалу BFM, на ее долю в минувшем году приходилось 1,4% военных поставок, получаемых Украиной от Запада. В частности, Пятая республика уступает в этом вопросе США (49%), Польше (22%), Великобритании, Германии, Италии и т.д. Так, в декабре в списке военных поставщиков Украины Франция находилась на десятом месте.

Бронетранспортеры, артиллерия и комплексы ПВО

Начавшиеся с экипировки и снаряжения (каски, бронежилеты, защитные костюмы, бинокли ночного видения, сухие пайки, медицинское оборудование) поставки, однако, включают все больше военной техники. Так, осенью 2022 года Франция объявила о передаче украинской армии 20 бронетранспортеров Bastion (этот БТР существует в нескольких версиях, и Украине предназначена его боевая модель Bastion APC). Украинским войскам было передано около 60 бронетранспортеров VAB — поступившие на вооружение французской армии в 1976 году, они остаются основным транспортным средством ее сухопутных сил. Кроме того, Киев, согласно планам, получит в ближайшие месяцы два десятка колесных танков AMX 10-RC, предназначенных для выполнения задач разведки и рекогносцировки. Украинской армии было решено передать несколько десятков противотанковых ракетных комплексов Milan, а также комплексы ПВО Crotale, которые способны поражать воздушные цели на высоте 3 тыс. м.

Кроме того, до наступления лета Париж и Рим намерены направить Украине систему ПВО Mamba SAMP-T для борьбы с истребителями и дронами. Это сверхзвуковое оружие способно поражать цель на высоте 20 км с расстояния в 100 км. Киев также получил из Франции две реактивные системы залпового огня. Обладая дальностью действия в 70 км, они могут уничтожать удаленные объекты (например, тыловые базы) и вести борьбу, находясь за пределами досягаемости противника.

Французское военное ведомство также поставило Украине 18 самоходных артиллерийских установок Caesar калибром 155 мм, имеющих дальность действия в 40 км. Каждое такое орудие оснащено собственным баллистическим калькулятором и системой навигации, а скорость его стрельбы составляет шесть выстрелов в минуту.

Передача оружия Украине разоружает Францию

Если в сравнении с другими партнерами Киева французская поддержка, по мнению экспертов, менее масштабна, она тем не менее сегодня весьма заметно сокращает арсеналы Пятой республики. "Франция дает столько, сколько может", — считает видный военный эксперт, французский корпусной генерал (соответствует российскому генерал-полковнику) Кристоф Гомар. Этот один из ведущих военных аналитиков возглавлял в прошлом Управление военной разведки (DRM) Министерства вооруженных сил.

В эфире радиостанции Europe 1 Гомар отметил, что, поставив САУ орудия Caesar, Франция "отдала 25% своего артиллерийского парка". "Не знаю, сопоставима ли с этим поддержка Польши", — заметил генерал. Он призвал не забывать, что Париж располагает крупнейшей армией в Западной Европе и в отличие, например, от Варшавы имеет обязательства в других районах мира.

Вооружая Украину, сама Франция разоружается, предостерег генерал. "Прошу простить меня за эти слова, но мы раздеты", — сказал Гомар в эфире Europe 1. В эфире также было отмечено, что ситуация напомнила французскую поговорку: "Не стоит раздевать Пьера, чтобы одеть Жака".

Трудности перевода

Возможности французской военной индустрии, как признают ее представители, отнюдь не безграничны. Она не работает на склад и выполняет заказы только после того, как подписаны контракты. Трудно сейчас рассчитывать и на открытие новых производственных линий на предприятиях. Для этого потребовалось бы расширить штат инженеров и техников, а дополнительными кадрами промышленники не располагают.

Гомар также отметил, что с проблемами — другого свойства — сталкивается и сама Украина. Украинская армия имеет сейчас дело со столь большой гаммой иностранного снаряжения, что это, по мнению французского эксперта, затрудняет поддержание техники в надлежащем состоянии и возможности ее ремонта. По его словам, "необходимы механики для каждого типа танкового мотора, для каждого типа орудия". Часть украинских механиков проходят подготовку во Франции.

В понедельник Гомар заявил журналу Valeurs Аctuelles, что Франция не сможет поставить Киеву свои основные боевые танки Leclerc, так как сама располагает ограниченным их количеством. К тому же они не производятся уже с 2008 года.

Визит перед отставкой

На минувшей неделе французскую столицу посетил министр обороны Украины Алексей Резников. В Париже, прежде всего, считали адресованное ему приглашение поводом напомнить о принципах подхода Франции к вопросу о поставках. В канун визита аналитики французской прессы высказывали мнение, что Киев хотел бы получить французские истребители. Однако, как заявил в преддверии визита украинской делегации президент Франции Эмманюэль Макрон, "поставки осуществляются на основе сформулированных запросов, а не на основе циркулирующих слухов".

Неоднократно в Париже на разных уровнях повторяли и условия поддержки. Они включают обязательство Киева не использовать оружие против целей на территории России, соблюдение разумных сроков обучения украинских военнослужащих, а также учет интересов обороноспособности самой Франции.

По итогам визита Резникова, оказавшегося после возвращения в Киев под угрозой отставки в связи с обвинениями его ведомства в коррупции, было объявлено, что Париж поставит Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Caesar. Партию таких же орудий французского производства решила передать украинской армии Дания, заказавшая в 2017–2019 годах у Франции 19 таких САУ. С тех пор, правда, в Копенгагене получили всего несколько экземпляров. "Есть серия технических проблем, связанных с этой системой, и они должны быть решены производителем вместе с Украиной", — пояснило министерство обороны королевства. В Дании также добавили, что "Украина выразила заинтересованность в получении орудий несмотря на эти проблемы".

Исчезает по дороге

Либеральный интернет-журнал Contrepoints называет военную помощь Запада Украине "аморальной". В своем комментарии он напомнил о фактах из репортажа CBS News: до места назначения доходят лишь 30% военных поставок НАТО Киеву, а остальное "исчезает по дороге". Журнал также указал, что помощь нередко ставится в зависимость от закупок украинской стороной другой продукции у ведущих западных производителей оружия. Contrepoints считает это формой "легализованной коррупции".

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо убежден, в свою очередь, что военную помощь необходимо прекратить полностью. Вернувшись на родину, министр Резников, указал он, оказался в центре коррупционного сандала. "На Украине помощь разворовывается миллиард за миллиардом, — заявил французский политик в Twitter. — Остановимся!"

Вице-спикер нижней палаты парламента Себастьен Шеню, представляющий "Национальное объединение", заявил в телеэфире, что перед принятием решений по поставке вооружений глава государства должен обязательно консультироваться с парламентом. Предложения коллег из нижней палаты об обсуждении поставок французского оружия Украине поддержал влиятельный глава комиссии Сената (верхней палаты парламента) по иностранным делам, обороне и вооруженным силам республиканец Кристиан Камбон. Он отметил, что "уважает решения президента республики, но парламенту пора обсудить этот вопрос".

Смогут ли законодатели добиться проведения дебатов через несколько дней или недель, будет зависеть от позиции правящей центристской партии "Ренессанс". Как можно предполагать, свою позицию ее фракция, контролирующая пост спикера нижней палаты, определит после совета с исполнительной властью — Елисейским дворцом и правительством.

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