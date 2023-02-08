Скорость или живучесть: в Корпусе морской пехоты и ВМС США возникли разногласия по поводу концепции нового десантного корабля

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Корабль будущего, который требуется Корпусу морской пехоты США для пополнения сокращающегося числа десантных кораблей ВМC, может оказаться непригодным для выполнения намеченной миссии во время военного конфликта. Недавние комментарии представителя командования Корпуса морской пехоты ставят под сомнение как живучесть легкого десантного военного корабля (LAW), так и более широкую проблему того, как Корпус будет поддерживать удаленно развернутые подразделения в соответствии с его последней концепцией.

Морские пехотинцы хотят, чтобы LAW, размер и возможности которого были бы в несколько раз меньше нынешних амфибий, поддерживали их планы Force Design 2030. Конгресс еще не определил финансирование для первого LAW, строительство которого запланировано на 2025 год, что дает достаточно времени, чтобы задать серьезные вопросы руководству ВМС и Корпуса морской пехоты.

Военно-морские силы и Корпус морской пехоты расходятся во мнениях относительно того, насколько надежным должен быть LAW. Морские пехотинцы хотят удержать стоимость каждого корабля на уровне 150 миллионов долларов, чтобы можно было построить больше единиц. Этот концепт требует создание корабля с такой максимальной скоростью, которая значительно меньше, чем у существующих амфибий флота. Также корабль собираются оснастить минимальным вооружением. По характеристикам живучести это и вовсе должен быть аналог базового коммерческого судна.

Военно-морские силы отвергли последний пункт, утверждая, что корабль должен обладать живучестью традиционных американских военных кораблей, что увеличит стоимость корабля до 350 миллионов долларов. Но повышенная живучесть может в итоге сказаться на скорости.

Выступая против более надежной конструкции и более высокой стоимости, командование Корпусом морской пехоты заявило, что когда начнется конфликт, риск для LAW будет снижен за счет эффективности перемещения морских пехотинцев.

Этот аргумент создает очевидную дилемму: если передислоцированные морские пехотинцы окажутся не в состоянии продолжать атаковать вражеские корабли, они становятся бесполезными в операции. Если они готовы сражаться, то станут лёгкой мишенью на LAW.

В итоге одни за скорость и маневренность, другие за живучесть.

Прежде чем Конгресс согласится финансировать новый класс кораблей для поддержки концепции, вызвавшей много критики с разных сторон, ему должно потребоваться лучшее объяснение того, как эти корабли будут выполнять миссию, которую для них намечает Корпус морской пехоты, и являются ли они подходящей заменой имеющимся на данный момент на вооружении.