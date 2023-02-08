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Интерфакс-АВН

США извлекут пользу по итогам наблюдений за полетом аэростата КНР над своей территорией - Белый дом

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Аэростат
Аэростат.
Источник изображения: AP

Вашингтон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Американские власти смогут узнать многое об использовании аэростатов при анализе информации, которую они получили, пока следили за полетом китайского аппарата этого типа над США, заявил в понедельник представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

"Мы полагаем, что те несколько дней на прошлой неделе, когда мы следили за аэростатом, были важны, они дадут нам больше ясности не только относительно возможностей этих аэростатов, но и того, как Китай их использует", - приводит его слова The Hill.

На прошлой неделе в небе над США обнаружили китайский аэростат. МИД КНР заявил, что он является гражданским воздушным судном, используемым в научных целях, главным образом метеорологических, которое сбилось с курса и попало в воздушное пространство США. В итоге американские военные сбили пролетевший через их территорию аэростат.

The Hill напоминает, что президент США Джо Байден подвергся критике, в основном от республиканцев, за то, что медлил с уничтожением аэростата. Также стало известно, что при предыдущем президенте Дональде Трампе над территорией страны удалось зафиксировать не менее трех аэростатов-разведчиков.

Между тем в понедельник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заверил, что после того как власти найдут обломки аэростата, они смогут использовать эти находки в собственных целях.

При этом, по словам Салливана, Байден не сразу приказал сбить аэростат с целью предотвратить возможные жертвы и разрушения на земле. Советник подчеркнул, что Байден стал первым американским лидером, кто отдал подобный приказ.

Кирби также сообщил, что Белый дом связался с представителями прежней администрации с целью предоставить им информацию о случившемся.

Власти Китая ранее попросили прощения за "непреднамеренный вход судна в воздушное пространство США". Однако госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный на 5-6 февраля визит в КНР после инцидента с аэростатом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Персоны
Трамп Дональд
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