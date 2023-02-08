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Интерфакс-АВН

Федеральный исследовательский центр питания разработал специализированные пищевые продукты для военнослужащих, действующих в зоне СВО

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Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал специализированные пищевые продукты для использования в экстремальных условиях, сообщил на пресс-конференции директор центра академик РАН Дмитрий Никитюк.

"Ученые Центра разработали специализированные пищевые продукты для силовых структур, действующих в полевых и экстремальных условиях", - подчеркнул он.

По его словам, речь идет о продуктах для военнослужащих в зоне СВО, а также для мирных граждан, находящихся в зоне вооруженных конфликтов или пострадавших во время чрезвычайных событий и лишенных в течение длительного времени необходимого для жизни качественного питания.

В частности, есть пакет, который включает в себя первые и вторые обеденные блюда, приготовленные из продуктов, прошедших специальную обработку с сохранением всех питательных веществ. При этом ассортимент только вторых блюд включает в себя 41 наименование.

Как отметил Никитюк, в этом пакете - есть портативные разогреватель.

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Россия
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