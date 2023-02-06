Бомбы малого диаметра - страшнее танков. Чем опасны поставки GLSDB на Украину

К чему может привести передача ВСУ американских GLSDB

В новый пакет военной помощи США Украине вошли бомбы малого диаметра наземного запуска (Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB) - дальность стрельбы такой ракеты достигает 150 км. Насколько это опасно для российских сил и что произойдет в зоне СВО после поставок новых американских средств поражения, разбирался военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок.

США в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине бомбы малого диаметра наземного запуска GLSDB с дальностью стрельбы до 150 км, об этом сообщил 3 февраля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Мы передаем Украине GLSDB бомбы, которые позволят Украине стрелять на более дальние расстояния и отвоевывать свои территории", - сказал Райдер на брифинге 4 февраля.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос о поставках напомнил о словах президента Владимира Путина с концерта в Волгограде - "У России есть чем ответить тем, кто ей угрожает".

Так что же представляет из себя GLSDB? Это авиационная бомба GBU-39 Small Diameter Bomb, состыкованная с двигателем стандартного 227-мм реактивного снаряда М26 от РСЗО М142 HIMARS и M270 MLRS. Дальность стрельбы GLSDB превышает 150 километров.

Обе системы состоят на вооружении сил США и их союзников уже многие десятилетия и доступны в больших количествах.

Малогабаритная планирующая бомба GBU-39 SDB (Small Diameter Bomb) была разработана в начале 2000-х годов специально для внутренних оружейных отсеков самолетов с малой радиолокационной заметностью. В тот период остро стояла задача - убрать вооружение с подкрыльевых пилонов многофункциональных истребителей, поскольку они резко увеличивали ЭОП (эффективную поверхность рассеивания) самолетов. Поэтому и были разработаны бомбы малого диаметра, которые можно было бы в больших количествах размещать во внутренних оружейных отсеках истребителей 5-го поколения.

Для ведения боевых действий в Афганистане было изготовлено более 45 тыс. бомб GBU-39 SBD. Более половины из них в настоящее время находятся на складах.

Что касается неуправляемых ракет М26, то в распоряжении Сухопутных войск США их насчитывается сотни тысяч единиц. Так и родилась идея - объединить М26 и GBU-39 SBD и на выходе получить высокоточное оружие с дальностью стрельбы более 150 км.

Разработчиком подобной системы выступила компания Boeing Defense, Space & Security в кооперации со шведской фирмой Saab Group.

Боевое применение GLSDB осуществляется следующим образом: после старта М26 изделие выходит на заданную траекторию, набирает необходимую высоту и скорость, после чего двигатель отстыковывается. Далее к цели управляемая по данным GPS и инерциальной навигационной системы INS Navigation летит только GBU-39, оснащенная раскладным крылом и оперением. Масса GBU-39 составляет 129 кг, а вес боевой части - около 93 кг. КВО для этого типа боеприпасов составляет менее метра.

Таким образом, GLSDB имеет вдвое большую дальность стрельбы, чем управляемые ракеты M30/M31, которые ранее применяла украинская армия. Характеристики боевых частей обоих изделий примерно аналогичны. Скорость и высота полета GLSDB несколько меньше, чем у управляемой ракеты M30/M31. Это делает ее более уязвимой для поражения ЗРК/ЗРС. Однако траектория полета GLSDB более сложна (может атаковать цель под любым углом, облетает препятствия и даже поражает объекты, облетев вокруг пусковой установки). Помимо всего прочего, бомба малого диаметра способна маневрировать в ходе полета.

Если подобное оружие будет передано в оперативных количествах ВСУ, то GLSDB смогут создать весьма и весьма существенные проблемы для российских сил.

К примеру, на дальность 150 км от линии боевого соприкосновения придется отодвигать практически все склады с материальными средствами - боеприпасами, горючим, продовольствием, авиационно-техническим, вещевым и медицинским имуществом. Иными словами, придется пересматривать и места дислокации всех складов материальных средств и вплотную заниматься вопросами их максимального рассредоточения.

Также придется уточнить места дислокации распорядительных и выгрузочных железнодорожных станций, которые теперь могут находиться в зоне досягаемости GLSDB.

Существенным изменениям могут подвергнуться группировки сил и средств технического обеспечения. Придется передислоцировать в более глубокий тыл ремонтно-восстановительные органы и соответствующие склады - артиллерийского вооружения, бронетанкового и автомобильного имущества и др.

Многое придется пересматривать и в действующей системе управления войсками в зоне специальной военной операции. Командные, запасные командные, тыловые и вспомогательные пункты управления либо придется отодвигать от линии боевого соприкосновения на существенно большие расстояния, либо более тщательно маскировать и усиливать меры радио- и радиотехнической маскировки. О прежних нормативах - удалении от ЛБС на 30-40, 70-100 и 100-150 км придется забыть. Наконец, придется существенно чаще менять места их дислокации.

Бомбы малого диаметра наземного запуска (Ground Launched Small Diameter Bomb) самым существенным образом скажутся и на функционировании узлов связи пунктов управления, которые, как известно, обеспечивают образование каналов различных видов связи и являются составной частью пунктов управления. Только один неосторожный выход в эфир может повлечь за собой удар по передающему центру бомб GLSDB.

Наконец, следует учесть, что понятие тыла полностью исчезает для Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей (бомбы малого диаметра наземного запуска способны доставать и до северных районов Крыма, включая Армянск). Практически все органы государственной власти, ведомства и органы управления республиками и областями могут оказаться под ударами бомб малого диаметра.

Существует мнение, что поступление на оснащение вооруженных сил Украины GLSDB может привести к куда более существенным изменениям в ходе специальной военной операции, чем даже передача украинской армии основных боевых танков западного производства.

Разумеется, борьба с GLSDB выдвигает более высокие требования к системе радиолокационной разведки, степени боевой готовности и напряженности боевого дежурства зенитных ракетных войск.

Средствами зенитного ракетного прикрытия поразить бомбы малого диаметра возможно. С GLSDB способны эффективно бороться зенитный ракетный комплекс ближнего действия «Тор» (во многом он и создавался для борьбы с планирующими авиационными средствами поражения) и зенитно-пушечный ракетный комплекс «Панцирь-С1». Кроме того, бомбы малого диаметра могут успешно поражаться зенитными ракетными системами С-300ПМ и С-400. Из средств войсковой ПВО GLSDB вполне по силам ЗРК «Бук-М2 и М3. То есть российской армии есть что противопоставить бомбам малого диаметра.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

Михаил Ходаренок