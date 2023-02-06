Япония намерена весной ограничить экспорт оборудования для производства полупроводников - СМИ

Источник: ixbt.com

Токио. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Власти Японии собираются весной ввести контроль за экспортом аппаратуры для производства наиболее современных полупроводников, которые можно использовать в том числе в военных целях, сообщает "Киодо" со ссылкой на правительственные источники.

Правительство при разработке ограничений будет консультироваться с японскими компаниями и другими сторонами, которые может затронуть ситуация.

"Киодо" отмечает, что об этой информации стало известно после того, как Япония согласилась сотрудничать с США, которые в октябре прошлого года ужесточили требования к поставкам в КНР продукции, нужной для создания полупроводников. Однако Токио, при объявлении своих новых ограничений, не будет прямо указывать на Китай с целью избежать его ответных мер.

Ранее Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Япония и Нидерланды намерены присоединиться к ограничениям США в отношении доступа Китая к современному оборудованию для производства полупроводников, нужных для создания микросхем. При этом Япония и Нидерланды, обеспокоенные тем, как эта ситуация повлияет на их компании, намерены выработать собственный набор мер.