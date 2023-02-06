СМИ: ФРГ может поставить Киеву до 160 танков Leopard 1 из запасов промышленности

Пока неизвестно, когда танки будут полностью готовы к отправке, так как часть из них находится в неудовлетворительном состоянии, резюмирует издание

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Германия может поставить Украине до 160 основных боевых танков Leopard 1 из промышленных запасов. Об этом в субботу сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

По ее информации, германский оборонный концерн Rheinmetall и немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH могут отремонтировать большую часть имеющихся у них машин и сделать их доступными для экспорта на Украину. Как подчеркнули в компании FFG, она располагает 99 танками Leopard 1, а Rheinmetall имеет в наличии еще 88 основных боевых танков этой модели.

Однако, как пишет Handelsblatt, пока неизвестно, когда танки будут полностью готовы к отправке. Часть из них находится в неудовлетворительном состоянии. Их компоненты можно было бы использовать для ремонта других танков Leopard, резюмирует издание.

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В тот же день правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.