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Военное обозрение

Индийская армия закупает 850 дронов для наблюдения за границами с Китаем и Пакистаном

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Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время вооруженные силы Индии собираются как можно быстрее приобрести 850 нано-дронов для наблюдения за оперативной обстановкой в районах границ с Китаем, а также для антитеррористических операций в районе индийско-пакистанской границы. Об этом сообщает индийская пресса, ссылаясь на источники в национальных силовых структурах.

Индийские аналитики утверждают, что оперативная полезность беспилотной авиации была продемонстрирована 33-месячной вялотекущей конфронтацией на китайско-индийской границе, а также многочисленными вооруженными конфликтами по всему миру – от столкновения Армении и Азербайджана до событий на Украине.

Приобретение индийскими вооруженными силами беспилотных летательных аппаратов позволит армии выполнять специальные задачи в обычных и контртеррористических операциях. Ведь БПЛА позволяют иметь повышенную осведомленность о событиях на границе.

В военном ведомстве страны сообщают, что процесс приобретения разведывательных дронов, беспилотников-камикадзе и грузовых БПЛА для нужд пехотных подразделений индийской армии уже начался.

В настоящее время, как пишет индийская пресса, военное ведомство планирует закупить 12 «роев дронов», каждый из которых включает в себя 50-75 беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом, которые могут поддерживать связь со станциями управления и между собой.

Семь роев дронов планируется использовать в районе китайско-индийской границы, а пять роев дронов – на индийско-пакистанской границе. В индийской армии считают, что размещение беспилотников значительно повысит безопасность приграничных территорий в Кашмире и Ладакхе.

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