Войти
Военное обозрение

Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ

536
1
-2

Источник изображения: topwar.ru

26 января 2023 года в Виннице упала ракета Х-101. Ее обломки были тщательно изучены американскими и украинскими экспертами, сообщает украинская пресса. В итоге удалось установить, что эта ракета якобы является представителем ранее неизвестной модификации. Ее предназначение – прорыв системы противовоздушной обороны ВСУ.

По утверждению украинской прессы, на ракете была установлена система отстрела ловушек Л-504 862-4-22. Также ракета была оборудована специальной системой оптической коррекции траектории по спутниковым снимкам «Отблеск-У».

Как сообщает российский Telegram-канал «Военный осведомитель», принцип действия системы отстрела ловушек в точности неизвестен. Но, вероятно, отстрел начинается при входе ракеты в конкретные районы, где действуют многочисленные силы противовоздушной обороны противника. Также на борт ракеты может быть установлена система предупреждения о действии РЛС, после срабатывания которой и производится отстрел.

По своему составу ловушки также делятся на два вида: либо они отстреливают ложные тепловые цели, противостоя ракетам с тепловой головкой наведения, либо в них могут быть установлены дипольные отражатели, позволяющие снизить эффективность наводимых с помощью РЛС ракеты ПВО.

Однако ранее ракеты Х-101 подобным оборудованием ранее не оснащались, подтверждают и российские источники. Поэтому появление таких ракет свидетельствует о проводимых российской оборонной промышленностью работах по повышению эффективности крылатых ракет и их выживаемости во время прорыва через заслоны систем противовоздушной обороны противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Х-101
Похожие новости
19.10.2022
У-2 вернулся: как будет защищаться Россия, когда Украина скопирует иранские «Герани»
18.03.2022
Бесполетное право
21.02.2020
30-летний американский «Трезубец» превзошел новейшую российскую «Булаву»
22.05.2017
Сирийский урок для дальней авиации
19.04.2017
уПАКованная тайна
06.07.2016
Три кита безопасности
19.01.2016
Ядерное оружие России: поштучная авиация и тайный морской козырь Путина (Обозреватель, Украина)
1 комментарий
№1
06.02.2023 14:39
Как же она туда попала?
С её то дальностью полёта и стрелять по украине?
Потеряли/отцепилась?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 18:52
  • 64
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 06.02 18:13
  • 43932
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.02 15:47
  • 2393
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.02 14:44
  • 1
Поведение под вопросом: как нейтралитет Швейцарии проходит испытание украинским кризисом - Мнения ТАСС
  • 06.02 14:39
  • 1
Украинские СМИ: Упавшая в Виннице ракета Х-101 оказалась предназначенной специально для прорыва ПВО ВСУ
  • 06.02 14:36
  • 2
"Теперь Крым под прицелом". Вашингтон нарушил свое же обещание
  • 06.02 14:13
  • 1
В украинском конфликте не на жизнь, а на смерть Россия никогда не отступит
  • 06.02 14:09
  • 1
Медведев предупредил, что в случае атаки Киева на Крым возмездие неизбежно
  • 06.02 12:39
  • 2
Bloomberg: США нужно около девяти месяцев, чтобы поставить ВСУ снаряды большей дальности
  • 06.02 12:20
  • 2
Стало известно о смене тактики СВО из-за поставок Украине самонаводящихся бомб
  • 06.02 11:38
  • 2
"Калашников" создаст отечественную систему управления производством
  • 06.02 11:17
  • 1
Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли
  • 06.02 10:47
  • 1
Ростех рассчитывает на полный переход отечественных БЛА на комплектующие из РФ в 2023 году
  • 06.02 07:51
  • 2
Нафтали Беннет: "Путин заверил меня, что он не убьет Зеленского"
  • 06.02 01:58
  • 1
ЦАР попросила ООН увеличить количество военных инструкторов из России