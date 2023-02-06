Министр обороны Италии заявил о подготовке украинских военных на территории республики

По данным газеты Corriere della Sera, обучение началось во времена правительства Марио Драги

РИМ, 4 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что украинские военные проходят подготовку на территории страны. Как пишет в субботу газета Corriere della Sera, об этом он сообщил во время заседания специального парламентского комитета.

По данным газеты, подготовка в Италии началась еще во времена правительства Марио Драги.

"При поставке сложных систем вооружений необходимо обучить тех, кто будет их использовать", - приводит издание слова источников в оборонном ведомстве.

1 декабря 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной проблематике европейской безопасности, заявил, что Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, осуществляя поставки оружия и подготовку военных кадров. Подготовка военных, по его словам, осуществляется на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. При этом позднее Минобороны Италии выступало с заверением, что на территории страны никакие учебные мероприятия для украинских военных не проводились.

Газета la Repubblica в свою очередь в декабре писала, что украинских военнослужащих знакомили с тактикой спецназа, обучая в том числе технике рейдов и подготовке диверсий. Речь шла, предположительно, о нескольких десятках украинцев. При этом, указывала газета, это секретная информация, которую итальянское министерство обороны не подтвердит.

Repubblica также напоминала о словах экс-главы Минобороны Лоренцо Гуэрини. Он в августе 2022 года заявлял о проведении целевых учебных мероприятий для украинского персонала, чтобы сделать использование отправляемых вооружений более безопасным.