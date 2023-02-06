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Интерфакс-АВН

Запад озабочен развитием ядерных технологий в Иране, выявленным МАГАТЭ - заявление

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Иранские техники работают на заводе Фордо
Иранские техники работают на заводе Фордо.
Источник изображения: © AP Photo, Vahid Salemi

Вашингтон. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Франция, Германия, Великобритания и США заявили об озабоченности изменениями Ираном в конфигурацию центрифуг на заводе по обогащению урана в Фордо без согласования с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Мы призываем Иран соблюдать все его юридически обязывающие международные обязательства в соответствии с его Соглашением о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ и в полной мере сотрудничать с Агентством в применении эффективных гарантий в Фордо", - говорится в совместном заявлении правительств четырех стран, распространенном американским госдепартаментом.

Ранее МАГАТЭ по итогам инспекции ядерных объектов Ирана опубликовало доклад, в котором утверждается, что в Фордо было обнаружено незаявленное изменение в соединении между двумя каскадами центрифуг, обогащающих уран до 60%. В документе подчеркивается, что это противоречит взятым Тегераном на себя обязательствам.

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил в связи с докладом, что МАГАТЭ основывалось на устаревшей информации и на ошибочных оценках одного из своих инспекторов.

В четырехстороннем заявлении также говорится, что действия Тегерана "вызывают большую обеспокоенность" также тем, что он "приостановил выполнение своих обязательств по прозрачности и проверке в рамках Совместного всеобъемлющего пана действий (СВПД)".

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний американский президент Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

В то же время, в Вашингтоне ранее уже заявили, что не видят смысла в том, чтобы продолжать держать в центре внимания достижение с Ираном соглашения по возобновлению СВПД, поскольку переговоры по восстановлению СВПД зашли в тупик из-за позиции Тегерана.

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