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Интерфакс-АВН

Турция может дать согласие на членство Финляндии в НАТО уже к марту - СМИ

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана

Вашингтон. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Турция близка к тому, чтобы ратифицировать вступление Финляндии в НАТО, причем это может произойти еще до наступления марта, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

"Турция - все ближе к решению одобрить вступление Финляндии в НАТО, до следующего месяца самое позднее, и это грозит оставить Швецию в одиночестве, заявили люди, знакомые с вопросом", - передает агентство.

По данным источников, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вскоре может согласиться с тем, что Хельсинки удовлетворили все требования Анкары в сфере безопасности, и это позволит турецким законодателям ратифицировать присоединение Финляндии к НАТО.

В четверг премьер-министр Финляндии Санна Марин отмечала, что Хельсинки и Анкара урегулировали все вопросы, по поводу которых турецкие власти выражали беспокойство.

Накануне она также заявила, что Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО вместе.

"Очень важно, что сегодня мы посылаем четкий сигнал. Финляндия и Швеция подали заявки вместе, и в интересах всех, чтобы мы вступили вместе", - сказала Марин на пресс-конференции после встречи со шведским коллегой Улфом Кристерссоном, сообщила финская газета Helsingin Sanomat.

Марин отметила, что ей не нравятся дебаты, в которых Швеция рассматривается как проблема.

Государства-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому совету 5 июля 2022 года. Эти государства присоединятся к НАТО, как только все государства-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

На сегодняшний день из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих северных стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

На прошлой неделе в телевизионном выступлении перед турецкой молодежью Эрдоган сказал, что Турция может ратифицировать членство Финляндии в НАТО отдельно от Швеции. Турция может допустить Финляндию в НАТО, "если Финляндия не совершит ту же ошибку, что и Швеция", заявил он.

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Персоны
Эрдоган Реджеп
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