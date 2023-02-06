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Военное обозрение

Секретарь Совбеза России заявил о нехватке тысяч инженеров и конструкторов в авиационной отрасли

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Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время российской авиационной промышленности не хватает более 14 тысяч инженеров и конструкторов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, выступая на совещании по подготовке специалистов авиационной промышленности в Рыбинске.

Встреча с секретарем СБ РФ прошла в Рыбинском государственном авиационном техническом университете имени Соловьева. Патрушев отметил, что образовательные стандарты в направлении подготовки специалистов отстают от развития авиационных технологий в мире. Кроме того, молодежь уезжает из регионов, в которых находятся базовые предприятия авиационной отрасли и высшие учебные заведения, готовящие соответствующих специалистов.

Далее секретарь Совбеза отметил, что с целью совершенствования качества подготовки специалистов сейчас корректируются программы обучения в технических вузах, а также пересматриваются аспекты подготовки преподавательского состава. По словам Патрушева, вузы и государство создают условия для обучения с использованием нового оборудования.

Однако лучшим показателем готовности авиационной отрасли страны к современным вызовам, безусловно, является количество и качество выпускаемой продукции и спрос на нее в стране и в мире. Но в условиях дефицита кадров как раз эти вопросы всегда будут проседать, потому что мало иметь технологии, надо, чтобы было кому с ними работать.

На фоне специальной военной операции и антироссийских санкций Запада наша страна начинает наиболее остро чувствовать нехватку специалистов в авиастроении, а также в других отраслях оборонной и высокотехнологичной промышленности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
Военные учения
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1 комментарий
№1
06.02.2023 11:17
Давно пора создать единую сеть подготовки технических и научных кадров для ВПК на базе ведущих университетов России.
Сейчас лекции ведущих преподавателей страны могут слушать в режиме онлайн хоть в Калининграде, хоть во Владивостоке, точно также молодые специалисты со всей страны должны иметь возможность подключаться к единой информационной  учебной базе, участвовать в научных и проектно-конструкторских работах независимо от фактического местоположения.
Тогда и родится новая инженерная и научная школа для ВПК и других отраслей экономики...
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