В украинском конфликте не на жизнь, а на смерть Россия никогда не отступит

Yeni Çağ: к концу весны конфликт между Россией и Украиной вновь наберет обороты

Ни Россия, ни Украина не намерены сдаваться, пишет Yeni Çağ. Каждая сторона военного конфликта преследует свои стратегические цели, без достижения которых эти государства окажутся под экзистенциональной угрозой. Кризис будет набирать обороты, но ясно одно: Москва точно не отступит.

В ходе украинского военного конфликта, как видно, Украина понесла большие потери, чем Россия, и подверглась огромным разрушениям.

Политические цели

Политическая цель России состоит в том, чтобы сделать Украину нейтральной страной, не допустить размещения американских и западных военных систем в непосредственной близости от своей территории, а также дальнейшего расширения НАТО и приближения альянса к России, держать угрозу как можно дальше.

Тем временем политическая цель Украины заключается в том, чтобы прежде всего защитить свою страну и обеспечить участие НАТО в военном конфликте, создав тем самым условия для реализации своего отложившегося членства в Североатлантическом альянсе.

Однако, хотя кажется, что конфликт происходит между Россией и Украиной, на самом деле это противоборство между НАТО и Россией. Украина здесь ведет прокси-войну от имени Запада.

Стратегические цели

Стратегия США/ НАТО состоит в том, чтобы окружить, потеснить Россию, нейтрализовать ее в регионе и остаться один на один с Китаем, рассматриваемым в качестве главного соперника в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А в этой связи необходимо достичь цели, не вступая в военный конфликт напрямую, то есть максимально поддерживая Украину системами вооружения и боеприпасами, обеспечив изнурение, изнеможение России и заставив ее сдаться с помощью эмбарго и санкций.

С другой стороны, стратегической целью России было занять районы Донбасса и Одессы, обеспечить соединение с Крымом. В этой связи разрабатывается новый план.

Конфликт может снова набрать обороты

Боевые действия продолжаются. Однако в некоторых регионах ситуация стабилизировалась. Становится понятно, что Россия извлекла уроки из допущенных ошибок и наряду с обновлением своей стратегии проводит обучение и мероприятия, охватывающие устранение недостатков в военной тактике и технике, соединениях войск. Предполагается, что Москва, реорганизовывая войска, готовится к новому наступлению и проведет его, когда погодные условия и обстановка на фронте будут благоприятными для этого.

С помощью последующих сражений Россия планирует достичь свою стратегическую цель и, следовательно, будет продолжать оказывать давление до тех пор, пока Украина не сдастся.

Между тем США / Запад перед лицом этих приготовлений России решили поддержать Украину современными танками для наращивания ее потенциала. Особое значение имеет то, что Германия, которая до настоящего времени не предоставляла Украине никаких значимых вооружений, заявила об отправке танков "Леопард" (Leopard). Берлин отметил, что внес столь важное изменение в свою политику для того, чтобы украинский конфликт не вылился в полномасштабную войну между Россией и НАТО.

Помимо Германии, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, Польша, Норвегия и Финляндия также объявили о намерении предоставить Киеву современные танки. Однако их общее число не превышает 150. По оценкам, такое количество танков не окажет большого влияния на ход боевых действий, однако все равно будет способствовать повышению мощи. При этом потребуется время для подготовки и адаптации украинских военных.

Наращивая поддержку Украине в виде вооружений и обучения, усиливая давление в направлении полного выполнения эмбарго и санкций, Запад и, в частности, США рассчитывают изнурить Россию и заставить ее сдаться. В этой связи США усиливают давление на Турцию.

В результате становится очевидно, что Россия не сдастся, а некоторые европейские страны желают сократить поддержку Украине, поскольку не хотят затягивания военного конфликта.

Можно ожидать, что к концу весны конфликт вновь наберет обороты.

"Леопарды", которые будут переданы в распоряжение Украины, также могут быть оснащены снарядами с обедненным ураном, а в случае их применения возникает опасность того, что Россия прибегнет к тактическому ядерному оружию, и мир окажется на грани новой мировой войны. В этой связи сторонам важно проявлять должную чувствительность, осторожность и рациональность.

Автор: Армаган Кулоглу (Armağan Kuloğlu)