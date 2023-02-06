Пентагон ищет решение проблемы с токсичными газами, попадающими в кабину перспективного танка MPF после выстрела

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Недавние испытания Пентагоном своего перспективного легкого танка показали, что, когда экипаж ведёт огонь из основного орудия, токсичные газы, образующиеся при выстреле, попадают в кабину боевой машины, пишет Breaking Defense.

Речь идет об американском перспективном 38-тонном танке MPF, разработкой которого занимается компания GDLS, заключившая в прошлом году контракт с Пентагоном на сумму в 1,14 млрд. долларов.

В материале говорится, что в отчете директора по операционным испытаниям и оценке за 2022 финансовый год (DOT&E), опубликованном в прошлом месяце, говорится, что, хотя прототип танка от GDLS продемонстрировал «удовлетворительный прогресс» в достижении «операционной эффективности, надежности и доступности для поддержки пехоты», остается несколько «уязвимостей», которые необходимо устранить до того, как армия примет решение о серийном производстве боевой машины в 2025 финансовом году.

Наряду с недостаточной системой охлаждения и слабой шумоизоляцией, как значится вышеупомянутом документе, проблемой стало попадание токсичных газов в кабину танка после каждого выстрела.

Впрочем, как сообщила изданию директора по связям с общественностью Исполнительного управления программы по наземным боевым системам армии США Эшли Джон, на данный момент уже имеется вариант решения вышеупомянутой проблемы.

С ее слов, на испытаниях экипажу танка приходилось работать с открытыми люками, чтобы проветривать кабину от токсичных газов, образующихся после выстрела из основного орудия.

Следовательно, чтобы решить проблему в долгосрочной перспективе, мы добавим систему продувки для удаления газов из зоны, где находится экипаж

- заявила Джон.