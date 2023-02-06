Поведение под вопросом: как нейтралитет Швейцарии проходит испытание украинским кризисом - Мнения ТАСС

Константин Прибытков — о противоречивых действиях Берна на фоне СВО и политики нейтралитета

В Швейцарии и за ее пределами не утихает дискуссия о том, правильно ли ведет себя страна в условиях украинского кризиса и не отошло ли ее правительство от принципа нейтралитета, в соответствии с которым государство с 1815 года не участвовало в международных конфликтах.

Швейцария, несмотря на нейтралитет, поддержала на настоящий момент все девять пакетов санкций Евросоюза против РФ, заблокировала российские активы на 7,5 млрд швейцарских франков и 15 объектов недвижимости. В Москве это расценивают как фактический отказ от нейтралитета, с чем в Берне, конечно, не согласны. В то же время Швейцария (мол как раз таки по мотивам нейтралитета) запретила прямые поставки из страны оружия в Россию и на Украину, а также реэкспорт Киеву швейцарских вооружений, проданных ранее другим государствам. Из-за такой позиции Берн регулярно выслушивает упреки сторонников помощи Киеву — как внутри страны, так и за ее пределами.

На двух стульях?

Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям 28 февраля 2022 года — через четыре дня после начала специальной военной операции России на Украине. В свою очередь Москва в марте опубликовала список недружественных стран, объявивших санкции. Вполне логичным, на мой взгляд, было включение Швейцарии в этот перечень.

В опубликованном же 1 февраля 2023 года правительственном докладе о внешней политике говорится, что отношения Швейцарии с Россией будут пересмотрены. Авторы доклада уточнили, что после присоединения Берна к санкциям ЕС в Москве "квалифицировали Швейцарию как недружественное государство" и "поставили под вопрос швейцарский нейтралитет", что, по мнению Берна, было "ошибкой". Тем не менее государство "поддерживает с Россией точечный диалог, например по вопросу о мандате Швейцарии в Совете Безопасности ООН".

При этом Берн в прошлом году заявил о готовности представлять интересы РФ на Украине и интересы Украины в России. В Киеве согласились на это предложение, однако Москва ответила отказом. Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, например, заявил на брифинге в Москве 11 августа 2022 года, что Швейцария действительно интересовалась мнением РФ о возможном представительстве интересов Украины в России и наоборот. "Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов", — сказал дипломат. "Тот факт, что Берн, зная наше мнение, продолжил переговоры с Киевом по вопросу о взаимном представительстве, подтверждает, что интересы России его на самом деле не волнуют. Это только укрепляет нашу позицию о том, что ни о каком представительстве и посредничестве Швейцарии не может быть и речи", — добавил Нечаев.

Поле для маневра

Федеральный совет (правительство Швейцарии) в октябре прошлого года утвердил доклад о швейцарском нейтралитете, подготовленный впервые с 1993 года. Правительство пришло в этом документе к выводу, что "практика нейтралитета, которой следовала до сегодняшнего дня Швейцария, оставляет ей достаточное поле для маневра, чтобы использовать нейтралитет в качестве инструмента ее внешней политики и политики безопасности в нынешнем международном контексте". В докладе говорится, что нейтралитет совместим с применением Швейцарией санкций против России в связи с событиями на Украине. Тем не менее отмечается также, что Берн не стал вводить запрет на российские СМИ, поскольку посчитал такую меру "несовместимой со швейцарской концепцией свободы выражения мнения". Кроме того, Швейцария "отказала в просьбах о поставке касок и бронежилетов украинской армии", а также не дала положительного ответа на призыв НАТО принять на лечение раненых украинских военных. Она не последовала примеру ряда западных стран, выславших российских дипломатов, поскольку решила придерживаться принципа, согласно которому подобная мера применяется "лишь по мотивам внутренней безопасности".

Вместе с тем в Берне признают, что швейцарская политика нейтралитета воспринимается в мире неоднозначно. В Азии, на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке и Латинской Америке отношение к нему "по большей части позитивное". Вместе с тем "в Европе и англосаксонских странах" он порой воспринимается "негативно". Так, в Европе бытует мнение, что роль факторов стабильности выполняют преимущественно Евросоюз и НАТО, и в этой связи от Швейцарии "ждут вклада в безопасность и в европейские ценности".

Вопрос реэкспорта

Берн отклонил запросы Германии, Дании и Испании о поставках Киеву имеющихся у них боеприпасов и военной техники, купленных ранее этими странами у Швейцарии. Поводом для нового всплеска дискуссий на эту тему послужило принятое 24 января текущего года комиссией по политике безопасности Национального совета (большая палата парламента) решение о внесении поправок в закон "О военном имуществе", которые призваны открыть путь к снятию запрета на реэкспорт оружия на Украину. Этот вопрос будет еще дебатироваться на пленарном заседании парламента, свое заключение также должно предоставить правительство. Так что решение по реэкспорту будет принято не раньше весны, а то и лета 2023 года. Не исключено также проведение общенационального референдума. Иными словами, дело обещает быть небыстрым.

За отмену запрета на реэкспорт оружия на Украину прежде всего ратует Социал-демократическая партия (СДПШ), входящая в четырехпартийное правительство. Примечательно, что президент страны Ален Берсе, являющийся членом этой партии, негативно отозвался о подобной перспективе. "Сейчас не время менять правила, касающиеся реэкспорта [вооружений], а также не время менять правила, определяющие нейтралитет", — заявил он 25 января в интервью телекомпании RTS. "Наоборот, сейчас время вспомнить о наших основах, сохранять приверженность им и найти правильную дорогу для страны в этой ситуации", — отметил президент. Берсе дал понять, что доверие к Швейцарии связано, в частности, с тем, что она является депозитарием Женевских конвенций и выступает за продвижение гуманитарного права. "Отказ от этой особой роли ради экспорта вооружений", подчеркнул он, не окажет влияния на ситуацию на поле боя. "Немало оружия экспортируется на Украину, и отнюдь не Швейцарии принадлежит в этом решающее значение", — резюмировал Берсе.

Санкции на референдум

Из четырех партий, представленных в правительстве, участие Берна в санкциях против России ставит под сомнение только правоконсервативная Швейцарская народная партия (ШНП), которая, между прочим, является крупнейшей политической силой в парламенте. В частности, она выступает за проведение референдума о запрете участия Швейцарии в каких-либо санкциях, если они не получили одобрения Совета Безопасности ООН. Причем соответствующее положение предлагается внести в конституцию страны. Сбор подписей за проведение референдума стартовал минувшей осенью, но голосование вряд ли состоится раньше 2024 года.

Видный швейцарский политик, стратег ШНП Кристоф Блохер заявил 25 июля прошлого года газете Blick, что правительство "разрушает нейтралитет, который защищал нас 200 лет от ужасной войны". "Швейцария стала воюющей стороной и воюет таким образом против России", — констатировал он. Также в колонке в газете Wiler Nachrichten 15 августа политик подчеркнул, что украинскую армию "вооружает Запад, прежде всего США, но также ЕС", и это происходит "при поддержке нейтральной Швейцарии, которая нарушила свой нейтралитет и поэтому является стороной в войне". По словам Блохера, такая поддержка со стороны Берна приводит в том числе к гибели российских солдат.

Присоединившись к санкциям Евросоюза против России, Швейцария "порвала со своим легендарным нейтралитетом" и не может быть посредником в урегулировании ситуации на Украине. Такое мнение высказала в опубликованном 13 августа в интервью газете La Tribune de Genève Селин Амодрю, депутат парламента и заместитель председателя ШНП. Политик напомнила, что в июне 2021 года Швейцария добилась международного успеха, приняв у себя российско-американский саммит. "Сегодня это достижение поставлено под вопрос участием в санкциях ЕС против России, — констатировала она. — Нам следовало бы разыгрывать карту нейтралитета, чтобы инициировать посредничество ради мира. Однако Швейцария оставила поле свободным, чтобы эту роль сыграли другие страны". Амодрю полагает, что в условиях нынешней ситуации на Украине от Берна требуется "не применять санкции ни к одному лагерю, чтобы можно было предложить воюющим свои добрые услуги". "Крайне важно быть нейтральным, чтобы усадить стороны за стол переговоров. Однако Федеральный совет, к сожалению, выбрал противоположный путь", — резюмировала политик.

Градус русофобии

В марте прошлого года пресс-служба посольства сообщила о "взрывном росте русофобских настроений, эмоциональном давлении на проживающих в Швейцарии россиян, о чем свидетельствуют их многочисленные обращения и жалобы". В 2023 году градус антироссийской риторики в Швейцарии повысился, оживилась дискуссия о возможной конфискации замороженных российских активов с целью их последующего использования на восстановление экономики Украины. На мой взгляд, в 2022 году заявления на высоком политическом уровне на эту тему были куда более сдержанными.

Глава МИД Иньяцио Кассис заявил 19 января нынешнего года в интервью Швейцарскому радио и телевидению: "Этого (использование замороженных активов РФ — прим. авт.) нельзя полностью исключить, это важный источник финансов. Агрессор должен устранить нанесенный ущерб, данный принцип остается в силе". Правда, Кассис все же оговорился, что "нужно действовать в правовых рамках" и что "в настоящее время в Швейцарии нет законодательной базы для конфискации замороженных средств". Примечательно, что на пресс-конференции в Лугано 5 июля 2022 года он же совсем в другой тональности высказался по этому вопросу. "Принятие подобного решения создало бы прецедент, который мог бы использоваться и в других спорных ситуациях, подрывая основы либерального порядка", — заявил он тогда, призвав "подходить к рассмотрению данного вопроса с максимальной осторожностью <...> поскольку право собственности входит в перечень базовых прав человека".

Также отмечу, что участие Швейцарии в антироссийских санкциях негативно сказалось на условиях дипломатической работы в Женеве, являющейся крупной мировой переговорной площадкой. Перспективы этого города как международного центра будут зависеть от шагов Швейцарской Конфедерации по исправлению ситуации, считает постоянный представитель России при Женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов. В интервью швейцарской газете Le Temps в ноябре прошлого года он обратил внимание на два основных обстоятельства, осложняющих дипломатическую работу в Женеве. Первое связано с отсутствием прямых авиарейсов с Москвой, что "очень затрудняет" поездки российских делегаций. Второе обстоятельство касается визовой политики Швейцарии, которая "стала гораздо более ограничительной".

Так, одной из "жертв" приверженности антироссийским санкциям стали женевские сессии малой группы Конституционного комитета Сирии — они не собирались с июня 2022 года. Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил 28 ноября в интервью ТАСС: "Мы до сих пор считаем, что Женева не является подходящей площадкой". Ранее среди возможных альтернатив для проведения заседаний комитета Лаврентьев называл столицы ОАЭ, Омана и Бахрейна.

Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин заявил в беседе с российскими журналистами в декабре, что ослабление русофобии в стране пока не просматривается. "Практически ежедневно мы видим, что в СМИ, будь то электронные или печатные, появляются русофобские статьи, в которых искажается, если сказать мягко, действительное положение дел", — отметил он. Отвечая на вопрос о том, можно ли надеяться на позитивные изменения в отношениях России и Швейцарии в 2023 году, Гармонин сказал, что "надежда умирает последней". Вместе с тем, продолжил он, судя по тому, как сейчас осуществляется внешнеполитическая линия Швейцарии, "рассчитывать на какое-то скорое улучшение двусторонних связей вряд ли приходится". "Мы видим это по конкретным шагам швейцарского руководства", — продолжил дипломат, напомнив, что "Швейцария неизменно присоединяется и поддерживает все санкционные пакеты" против России.

Вандализм процветает

В 2022 году в Швейцарии были совершены три акта вандализма, нацеленные против РФ. Дважды, в мае и октябре, был осквернен монумент, сооруженный в Андерматте в память о воинах армии Александра Суворова, погибших при переходе через Альпы в 1799 году. В первом случае неизвестные измазали памятник желтой и синей краской, во втором — нарисовали две свастики. В конце октября также был облит краской вход в церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве, которая является приходом Русской православной церкви. По каждому акту вандализма российское посольство направило в МИД Швейцарии ноты протеста с требованием принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных.

Помимо этого, традиционная ежегодная церемония возложения венков к памятнику в Андерматте 24 сентября проходила в 2022 году без участия швейцарских официальных властей и военных. Получить разрешение на присутствие смогли только 15 человек, хотя в допандемийные годы приезжали сотни участников. "Вот уже три года сюда не могут приехать наши кадеты-суворовцы — юные военные музыканты, выступления которых всегда ждали швейцарцы, — также отметил посол Сергей Гармонин в интервью ТАСС. — Первые два года это было связано с коронавирусом, а в 2022 году швейцарские власти отказали суворовцам в приезде".

Бесчинства вандалов, русофобские публикации в прессе, антироссийские санкции — все это имеет место в стране, которая прекрасно знает о ключевой роли РФ в принятии на Венском конгрессе 1814–1815 годов акта о "гарантиях постоянного нейтралитета Швейцарии и неприкосновенности ее территории". "Из держав — победительниц Наполеона только Россия желала тогда видеть Швейцарию независимой и нейтральной страной в центре Европы", — констатировал в опубликованной в июле 2021 года статье для информационного портала Swissinfo Лоренцо Амберг, бывший высокопоставленный швейцарский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол.

Российский император Александр I написал в декабре 1813 года в письме первому российскому послу в Швейцарии Иоанну Каподистрии: "В мои намерения всегда входило не беспокоить Швейцарию, уважать ее нейтралитет".