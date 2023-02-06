В Чехии заявили, что поставки ядерного оружия не должны быть частью военной помощи Украине

Президент страны Петр Павел также считает, что силы НАТО не должны участвовать в конфликте

ПРАГА, 3 февраля. /ТАСС/. Поставки ядерного оружия и прямое вовлечение сил НАТО в конфликт на Украине не должны быть частью военной помощи Киеву. Такое мнение высказал в пятницу избранный президент Чехии Петр Павел в интервью агентству Bloomberg.

"Я считаю, что мы не должны ограничивать [поставки] снаряжения. Единственным исключением являются ядерное оружие и прямое участие НАТО в конфликте", - подчеркнул Павел.

Избранный президент Чехии, являющийся генералом в отставке и бывшим председателем Военного комитета НАТО, также назвал наличие ядерного оружия у членов Североатлантического альянса "сдерживающим фактором" относительно якобы имеющихся у Москвы планов по применению ядерного оружия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что западные лидеры ежедневно упражняются в ядерной риторике, и подчеркивал, что Россия в этих упражнениях принимать участия не хочет. Представитель Кремля также напоминал, что Москва может применять ядерное оружие только в соответствии с положениями своей ядерной доктрины.