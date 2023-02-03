NASAMS – современный «молот Тора» для авиации

Управляемая ракета семейства AIM-120 AMRAAM может уверенно осуществлять маневры с перегрузками до 40 g. Фото с сайта www.af.mil.

Какие зенитные ракетные комплексы получила Украина

На фоне ударов российских ВКС по важным объектам военной и промышленной инфраструктуры Украины киевское военно-политическое руководство и поддерживающая Киев западная коалиция во главе с США усиливают группировку противовоздушной обороны (ПВО) путем поставки различных зенитных ракетных комплексов (ЗРК). В число последних вошел и норвежско-американский ЗРК типа NASAMS. В отчете Пентагона по военной помощи Украине от 4 октября 2022 года говорилось о поставке восьми ЗРК этого типа. Киев возлагал на него большие надежды. Чтобы понять, насколько они оправданы, рассмотрим этот комплекс подробнее.

УПОР НА СЕТЕЦЕНТРИЧНОСТЬ

NASAMS – это подвижный ЗРК средней дальности, предназначенный для защиты армейских подразделений или стационарных объектов от атак беспилотной и пилотируемой авиации противника, а также от ударов его крылатых ракет (КР).

NASAMS – аббревиатура от названия Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System («Норвежская усовершенствованная ракетная система класса «воздух–поверхность»).

Головной разработчик NASAMS – норвежская Kongsberg Defence & Aerospace (далее – Kongsberg). Серийный выпуск системы налажен в кооперации с американской Raytheon Missiles and Defense и рядом других компаний.

По данным разработчика, ЗРК способен поражать цели на малых и средних высотах в любое время суток, в широком диапазоне погодно-климатических условий.

Причем в Kongsberg называют свое детище весьма претенциозно: «первая в мире действующая сетецентрическая система ПВО сухопутного базирования малой-средней дальности».

Работы по комплексу были начаты в конце 1980-х – начале 1990-х годов норвежскими специалистами в кооперации с коллегами из Hughes Electronics (принадлежала General Motors, но в 1997 году была продана Raytheon и вошла в состав Raytheon Missiles and Defense). Комплекс создавался по заказу Королевских ВВС Норвегии для замены буксируемых ЗРК типа MIM-23B «Усовершенствованный Хок» (Improved Hawk; Hawk по-английски «ястреб») с зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения (ГСН).

Даже после модернизации и доработки под требования Минобороны Норвегии по программе NOAH ЗРК «Усовершенствованный Хок» был способен обстреливать одной пусковой установкой (ПУ) в каждый момент времени только одну цель. Это не устраивало норвежских военных, которым требовалась надежная система ПВО, способная эффективно нивелировать угрозу залпового пуска КР противника. Именно поэтому заказчик прописал в тактико-техническом задании на перспективный ЗРК необходимость обеспечить последнему статус сетецентрически-ориентированной системы ПВО, включающей несколько распределенных РЛС и ПУ.

РАЗРАБОТКА НАЧИНАЕТСЯ

К работам по данной теме норвежские специалисты при помощи своих американских коллег приступили в 1989 году, а в 1993-м программа разработки нового ЗРК была завершена. После цикла полигонных испытаний, начатых в июне 1993-го, комплекс NASAMS был принят на вооружение норвежских ВВС и с 1994 года стал поступать в войска.

С тех пор Королевские ВВС Норвегии используют данный ЗРК в качестве средства обеспечения противовоздушной и – ограниченно – противоракетной обороны своих основных военно-воздушных баз. Позже ЗРК поступили также на вооружение норвежских Сухопутных войск. Как сообщается в норвежских источниках, все они включены в Единую интегрированную систему ПВО страны (Integrated Air and Missile Defence – IAMD). Судя по всему, размещение данного комплекса в зарубежных странах норвежскими военными не осуществлялось.

Разработчик активно использовал наработки, полученные в ходе реализации других программ создания зенитного ракетного оружия. Также предпринимались шаги по унификации элементов ЗРК с уже стоящими на вооружении норвежских ВС системами ПВО. Этот подход сказался на выборе для нового ЗРК боевых средств и средств обнаружения и управления огнем.

В качестве боевого средства выбрали хорошо зарекомендовавшую себя в борьбе со скоростными и малозаметными воздушными целями американскую УР класса «воздух–воздух» средней дальности AIM-120A AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile, «усовершенствованная управляемая ракета класса «воздух–воздух» средней дальности»), которая разработана Hughes, выпускается сегодня Raytheon и стоит на вооружении около 40 стран мира. Одним из главных преимуществ этой УР было применение на ней активной радиолокационной ГСН и наличие инерциальной системы наведения на начальном участке полета, что позволяло ракете следовать к атакуемой цели в режиме полного молчания. А также позволяло повысить скрытность за счет отсутствия необходимости постоянно подсвечивать цель или осуществлять наведение ракеты с пункта управления.

В качестве средства обнаружения воздушных целей решили использовать доработанный вариант трехкоординатной РЛС, созданной на базе контрбатарейной РЛС типа AN/TPQ-36A и отличающейся новой конфигурацией – в варианте AN/MPQ-64 «Сентинел» (Sentinel, «страж» или «часовой»), используемой в качестве средства обнаружения и наведения в системах ПВО малой дальности (SHORAD), с применением доработанного специализированного программного обеспечения.

Наконец, система боевого управления и управления огнем нового ЗРК была построена с использованием наработок, полученных при создании доработанного под требования норвежских военных ЗРК типа «Усовершенствованный Хок», который получил обозначение NOAH (от NOrwegian Adapted Hawk). Она была построена на базе цифровой вычислительной машины (ЦВМ) модели KS500F и автоматизированного рабочего места оператора модели KMC9000, и фактически интегрировала в единый контур РЛС подсветки целей AN/MPQ-46 (полное наименование – AN/MPQ-46 High Power Illuminator Doppler Radar (HPIR), «высокоэнергетическая РЛС подсветки целей типа AN/MPQ-46») и упомянутую выше РЛС типа AN/MPQ-64.

Позднее была разработана усовершенствованная модификация – ЗРК типа NASAMS 2, поступивший в 2006 году на вооружение частей ПВО норвежских Сухопутных войск (СВ).

Комплекс NASAMS оказался удачной заменой ЗРК «Усовершенствованный Хок».

А в 2010-е годы была создана доработанная и улучшенная версия NASAMS 3 с дополнительной боевой машиной – пусковой установкой УР малой дальности AIM-9X «Сайдуиндер». Она была принята на вооружение норвежских ВС в 2019 году.

Комплекс NASAMS находится на вооружении ПВО сухопутных войск и военно-воздушных сил 12 государств мира. В том числе Норвегии, США (первый экспортный заказчик – Нацгвардия США получила их в 2004 году), Испании (второй заказчик – с 2005 года), Австралии (ВВС), Венгрии (ВВС), Индонезии, Катара (ВВС), Литвы, Нидерландов (СВ), Омана (ВВС), Финляндии (СВ) и, возможно, Чили.

Кроме того, элементы системы командования и управления огнем, разработанные для NASAMS, поступили на вооружение силовых ведомств еще трех стран (Греция, Польша и Турция), которые используют их применительно к другим образцам ЗРК.

ПУНКТ БОЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЗРК типа NASAMS включает следующие основные подсистемы: пункт управления боевым применением; станцию активного обнаружения целей – многофункциональную РЛС AN/MPQ-64F1 «Сентинел»; станцию пассивного обнаружения – комбинированную оптико-

электронную и тепловизионную систему NTAS (Norwegian Tracking Adjunct System, «Норвежская вспомогательная система слежения»); систему боевого управления и управления огнем AN/MPQ-46; ПУ контейнерного типа; боевое средство – ЗУР типа AIM-120 AMRAAM, а также средства обеспечения боевого дежурства (мобильные электрогенераторы, средства ремонта и пр.).

Пункт управления боевым применением комплекса, обозначаемый как Fire Distribution Center (FDC, «Центр распределения заданий на выполнение стрельб»), размещается на колесном шасси армейского автомобиля повышенной проходимости (внедорожник, грузовик). Это модульный центр BMC4I (battle management command, control, communications, computers and intelligence – «боевое управление, командование, контроль, связь, компьютеры и разведка), применяемый в составе существующих и перспективных комплексов ПВО и ракетных комплексов класса «поверхность–поверхность».

FDC может иметь различную конфигурацию и тип используемого шасси. На сегодня Kongsberg разработаны и выпускаются следующие типы пунктов управления:

– BOC (Battalion Operation Center) – пункт боевого управления батальона (дивизиона) ПВО или батальона (дивизиона) с другими системами оружия (в первую очередь – с ракетными комплексами);

– GBADOC (Ground Based Air Defence Operation Center) – вышестоящий центр управления боевым применением сил и средств ПВО;

– BFDC (HAWK) – пункт управления для ЗРК семейства «Хок» (один пункт управления на два зенитных ракетных взвода);

– NASAMS FDC (AMRAAM) – пункт управления для ЗРК семейства NASAMS, обеспечивающий боевое применение по пилотируемым и беспилотным летательным аппаратам самолетного и вертолетного типов, КР различного типа базирования и пр.;

– FDC-S (SHORAD/VSHORAD) – пункт управления, оптимизированный для обеспечения боевого применения средств ПВО малой дальности (SHORAD/VSHORAD);

– FDC – Coastal Defence – пункт управления противокорабельных ракетных комплексов береговой обороны, применяющих ПКР типа Naval Strike Missile (NSM);

– FDC – Precision Fires – пункт управления армейской противовоздушной, противоракетной и противокосмической обороны, который, по заявлению разработчика, оптимизирован для широкого спектра боевых задач в ходе проведения многодоменных боевых операций, в первую очередь – применения высокоточного оружия.

В общей сложности по настоящее время поставлено более 200 таких пунктов управления, которые интегрированы в ЗРК семейства NASAMS, противокорабельные ракетные комплексы береговой обороны с ракетами NSM (Naval Strike Missile; разработка Kongsberg), а также включены в состав ЗРК семейства «Хок» или штаба зенитного ракетного батальона (дивизиона).

В материалах компании-разработчика особо подчеркивается: FDC представляет собой «полноценный компонент многодоменной системы управления и контроля» и в зависимости от конкретной конфигурации способен решать широкий круг задач по обеспечению наземной ПВО/ПРО, ведению контрбатарейной борьбы, обороне своего побережья, а также разведке воздушного пространства и управления воздушным движением.

Одной из особенностей FDC является его построение на основе использования стандартов аппаратного и программного проектирования, что позволяет оперативно внедрять в состав его оборудования новейшие разработки и технологии. Оборудование в зависимости от целевого назначения той системы оружия, в состав которой он включен, позволяет боевому расчету формировать единую интегрированную картину воздушной обстановки (Single Integrated Air Picture – SIAP) или единую интегрированную картину наземной (надводной) обстановки (Single Integrated Surface Picture – SISP), анализировать получаемые данные и делиться информацией с внешними пунктами управления. Причем обеспечена возможность обмена данными по всем основным типам систем тактической связи, используемых в армиях стран – членов НАТО и ЕС.

Главными недостатками ЗРК NASAMS считают недостаточную для современных боевых самолетов дальность и высоту поражения. Фото с сайта www.forsvaret.no

ЗОРКИЕ ГЛАЗА NASAMS

Средства обнаружения и целеуказания комплекса, как уже отмечалось, включают станцию активного обнаружения целей – многофункциональную РЛС AN/MPQ-64F1 «Сентинел», а также станцию пассивного обнаружения – комбинированную оптико-электронную и тепловизионную систему NTAS.

Трехкоординатная многофункциональная РЛС обнаружения и наведения AN/MPQ-64 «Сентинел» разработана Raytheon на базе стандартной РЛС КББ типа AN/TPQ-36A с целью обеспечения боевого применения комплексов ПВО малой (SHORAD) и, при необходимости, сверхмалой (VSHORAD) дальности.

Все оборудование РЛС размещается на прицепе, который может буксировать армейский автомобиль повышенной проходимости или типовой грузовик. Впоследствии для NASAMS 2 создана усовершенствованная РЛС AN/MPQ-64F1 «Усовершенствованный Сентинел» (Improved Sentinel).

РЛС семейства AN/MPQ-64 «Сентинел» представляют собой трехкоординатные импульсно-доплеровские РЛС с ФАР и интегрированной в последнюю запросчиком системой госопознавания Mk XII. РЛС работают в диапазоне частот 8–10 ГГц и способны на дальности до 75 км обеспечить поиск, обнаружение, опознавание и взятие на сопровождение одновременно до 60 воздушных целей, а также осуществлять наведение ЗУР на три из них. Сканирование воздушного пространства осуществляется: по азимуту – за счет механического вращения антенны, по углу места – за счет электронного сканирования лучом. Перевод РЛС из походного положения в рабочее – за 10 минут.

Технология построения этих РЛС, как указывает разработчик, обеспечивает им возможность сопряжения с системами управления и связи различного типа и уровня, что позволяет эффективно использовать РЛС в составе целого ряда систем вооружения.

На сегодня, по данным Raytheon, СВ США и союзникам Америки поставлено более 360 станций семейства AN/MPQ-64 «Сентинел», и ее производство продолжается.

В октябре 2021 года представители Raytheon объявили о том, что в рамках новой модернизации комплекс NASAMS 3 получит новую РЛС обнаружения средней дальности GhostEye MR («Призрачный глаз», литеры MR – от medium range, «средняя дальность»). В состав ее входит антенна с АФАР S-диапазона, разработанная с использованием технологии, отработанной для ЗРК типа MIM-140 «Пэтриот».

В качестве вспомогательного средства обнаружения и целеуказания используется комбинированная ОЭ/ИК система NTAS. Она обеспечивает решение широкого спектра задач, в том числе пассивного наблюдения, разведки воздушных и наземных целей, оценки применения ЗУР и нанесенного противнику ущерба, проверки вероятного места расположения источника помех и пр.

Система построена на базе комплекта MSP500, разработанного немецкой Rheinmetall, и позволяет боевому расчету ЗРК получать потоковое видео и информацию, собираемую с помощью аппаратуры наблюдения с оптическим и инфракрасным каналами. Также имеется лазерный дальномер. Все оборудование NTAS смонтировано на легком армейском внедорожнике и может использоваться не только на месте, но и в движении. Причем управление NTAS возможно удаленно – из пункта управления FDC.

РАКЕТЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Основное боевое средство комплекса – ЗУР СД семейства AIM-120 AMRAAM. Ракета спроектирована по нормальной аэродинамической схеме с крестообразным крылом небольшой площади и небольшими крестообразными рулями в хвосте. Такая конструкция обеспечивает возможность уверенно осуществлять маневры с перегрузками до 40 g, причем эффективное маневрирование обеспечивается и на малых скоростях полета.

Основной материал корпуса ракеты – сталь. Двигательная установка – двухрежимный твердотопливный двигатель, работающий на смесевом топливе (в варианте ракеты для NASAMS применен доработанный двигатель – с твердым топливом с пониженной чувствительностью к взрыву). Боевая часть – осколочно-фугасная направленного действия, массой 23 кг. Взрыватели – активный радиолокационный и контактный.

Ракета наводится на цель при помощи комбинированной системы, включающей командно-инерциальный блок (на начальном и маршевом участке; приемник командной линии связи размещен на сопловом блоке ракеты) и активную радиолокационную ГСН с дальностью действия около 20 км (на конечном участке). Расчетная Комплекс NASAMS оказался удачной заменой устаревшему ЗРК «Усовершенствованный Хок». траектория полета ракеты, полученная на основе данных по параметрам движения цели, закладывается в память ее бортовой ЦВМ непосредственно перед пуском и в полете может корректироваться с помощью команд оператора.

В рамках модернизаций комплекса NASAMS, о которых упоминалось выше, состав его боевых средств был расширен за счет включения следующих ракет.

Во-первых, УР класса «воздух–воздух» увеличенной дальности AMRAAM ER (ER – Extended Range, «увеличенная дальность»), разработанной Raytheon в рамках программы SLAMRAAM (Surface-Launched AMRAAM) и фактически представляющей собой ЗУР RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM), оснащенную головной частью от AIM-120 AMRAAM с комбинированной системой наведения.

В 2011 году программа SLAMRAAM была американцами закрыта, но идея нашла воплощение в программе модернизации NASAMS. Работы были начаты в 2014 году, в 2015-м Raytheon объявила о планах начать серийный выпуск таких ракет, а в августе 2016 года состоялись первые стрельбы с применением новой ЗУР. Утверждается, что новая ЗУР по сравнению с базовой AMRAAM имеет на 50% большую дальность и на 70% большую высоту поражения воздушных целей.

Во-вторых, УР класса «воздух–воздух» малой дальности семейства AIM-9X «Сайдуиндер» (Sidewinder) с инфракрасной ГСН на конечном участке, которая позволяет повысить эффективность поражения низколетящих малоразмерных целей на ближнем рубеже и снизить расход более дорогих AMRAAM. «Сайдуиндеры» размещаются на отдельной ПУ с рельсовыми направляющими, выполненной на шасси армейского внедорожника.

ЗУР хранятся, транспортируются и применяются из транспортно-пусковых контейнеров (ТПК). В походном положении они располагаются на ПУ горизонтально, а перед выполнением ракетной стрельбы поднимаются на угол около 300.

ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА

ПУ комплекса NASAMS, обозначаемая как Multi-Missile Launcher, предназначена для хранения, транспортировки и боевого применения ЗУР и построена на шасси буксируемого прицепа. Ракеты размещаются на ПУ в индивидуальных ТПК. Каждая ПУ рассчитана на шесть готовых к пуску ЗУР, которые могут применяться с высоким темпом стрельбы по одной или нескольким целям одновременно.

Основная огневая единица комплекса NASAMS – зенитный ракетный взвод (ЗРВ), в составе которого три ПУ с AMRAAM, одна ПУ с «Сайдуиндерами», РЛС AN/MPQ-64F1 «Сентинел» и пункт управления боевыми действиями. Основная же тактическая единица – зенитная ракетная батарея (в западной терминологии – батальон), в состав которой входит три-четыре ЗРВ, в результате чего в батарее может насчитываться до 12 ПУ с AMRAAM и до 72 готовых к применению ЗУР, а также до четырех ПУ с ЗУР «Сайдуиндер» и до 16 готовых к применению ЗУР. В составе батареи все ее элементы объединены в единую информационную тактическую сеть таким образом, что любая из имеющихся в каждом ЗРВ станция AN/MPQ-64F1 «Сентинел» может заменить все остальные, которые могут быть выведены из строя или соблюдать режим маскировки.

Особенности ПУ: возможность передачи данных целеуказания в ракету непосредственно перед пуском или после пуска; надежная конструкция, эффективно работающая в различных климатических и географических условиях; несложное техобслуживание и возможность ремонта в полевых условиях; низкая эксплуатационная стоимость; возможность перевозки автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом.

В настоящее время, по данным Kongsberg, пусковые установки ЗРК семейства NASAMS позволяют применять в варианте исполнения ЗУР наземного базирования ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM модификаций B/C5/C7 и усовершенствованные УР увеличенной дальности AMRAAM ER. Применение УР семейства AIM-9X «Сайдуиндер» осуществляется из отдельной самоходной ПУ на колесном шасси армейского внедорожника. С последней возможно применение и ракет AMRAAM: в стандартном варианте на машине размещается пакет из четырех рельсовых направляющих, а в усиленном варианте – из шести направляющих, из которых четыре могут быть использованы под AMRAAM, а две – под AIM-9X «Сайдуиндер».

Для снижения времени отклика на команды и повышения эффективности работы разнесенных на большой площади ПУ батареи ПВО – на удалении вплоть до 20 км от пункта боевого управления комплекса – все ПУ обычно связаны между собой и КП посредством системы связи, работающей в режиме жесткого реального времени (hard-real-time communication network).

ПЛЮСЫ, МИНУСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Комплекс NASAMS оказался удачной заменой устаревшему ЗРК «Усовершенствованный Хок». Новая система ПВО стала более мобильной и требовала существенно меньше времени на перевод в боевое положение из походного и, наоборот, имела меньшее время реакции и обладала большей дальностью и высотой поражения, была способна эффективно поражать Наиболее важными из них эксперты считают недостаточную для современных боевых самолетов дальность и высоту поражения, как высокоскоростные, так и малоскоростные и малозаметные воздушные цели, а также могла сопровождать и обстреливать большее их число. Весомым отличием стало значительное – в четыре раза – сокращение численности боевого расчета, а также возможность перевозки всеми видами транспорта.

Важным достижением стало внедрение принципа модульности, открытой архитектуры «радиоэлектронного борта» комплекса и возможности оперативного сопряжения последнего с различными типами систем и средств. По данным разработчика, комплексы NASAMS разных модификаций успешно прошли проверку на эффективность при совместных действиях с другими, более дальнобойными системами ПВО и ПРО – такими как ЗРК семейства «Пэтриот».

Благодаря боевым возможностям нового ЗРК и его отличительным особенностям – в первую очередь высокой мобильности и большой дальности действия – норвежцам удалось существенно повысить эффективность защиты воинских подразделений и важных государственных, военных и промышленных объектов своей страны. Боевая работа этих ЗРК может быть еще более эффективной при использовании внешних источников целеуказания, таких как самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) и пр.

По данным Kongsberg, в ходе проведенных учебных и боевых стрельб по различным типам целей было выполнено в общей сложности 228 пусков ЗУР, из которых более 91% признаны успешными. Совокупное время непрерывной работы отдельных комплексов этого семейства при нахождении на боевом дежурстве или на различных учениях превысило рубеж в 140 тыс. часов.

Впрочем, как и любой другой образец вооружения, норвежско-американский ЗРК не лишен недостатков. Наиболее важными из них эксперты считают недостаточную для современных боевых самолетов дальность и высоту поражения, а также ограничения по мобильности комплекса ввиду размещения ПУ на шасси буксируемого прицепа. Есть нарекания и к отдельным образцам радиоэлектронной аппаратуры, применяемой в комплексах NASAMS.

С другой стороны, не исключено, что в перспективе разработчик проведет работы по модернизации ЗРК с целью устранения недостатков и повышения его боевого потенциала. Так, в марте 2022 года специалисты Raytheon Intelligence & Space для отражения налета роя вражеских дронов продемонстрировали на американском полигоне Уайт-Сэндс возможность использования в контуре ЗРК типа NASAMS высокоэнергетического боевого лазера HELWS (High Energy Laser Weapon System – «Система оружия на базе высокоэнергетического лазера»). В ходе стрельб боевой расчет системы HELWS получил данные целеуказания от пункта управления FDC комплекса NASAMS, после чего взял цели на сопровождение и затем уничтожил их на «значимой с тактической точки зрения дистанции». По данным американцев, в ходе учебного боя лазерная пушка уничтожила девять дронов «группы 1» и «группы 2».

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – военный эксперт, историк, писатель.