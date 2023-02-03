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ТАСС

Эксперт считает, что США обещали Украине танки, чтобы склонить к тому же Германию

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Американские военные на танке M1A2 Abrams во время учений в Пабраде, Литва
Американские военные на танке M1A2 Abrams во время учений в Пабраде, Литва.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

По мнению заведующего кафедрой политологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, американские Abrams могут не попасть на украинскую территорию

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты пообещали поставить Украине танки, чтобы склонить к аналогичному шагу Германию и в перспективе получить "бешеную выгоду". Американские Abrams могут даже не попасть на украинскую территорию, считает заведующий кафедрой политологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

В беседе с корреспондентом ТАСС в четверг он выразил мнение, что президент США Джо Байден своим решением вынудил канцлера Германии Олафа Шольца предоставить Украине танки Leopard 2 и дать другим странам разрешение на их поставки. "Шольц спрятался за спину Джо Байдена. Джо Байден принял правила игры, но стал играть краплеными картами: потребовал весеннего наступления от ВСУ, а [из Соединенных Штатов] танки пойдут, скорее всего, к концу года, то есть Leopard начнут воевать без американских танков", - сказал собеседник агентства.

Кошкин также отметил уклончивость американской стороны в вопросе сроков передачи Abrams. "Он [Байден] пообещал, потом американцы стали анализировать сроки - шесть месяцев, семь месяцев, теперь год. Танки придут, но на территорию Украины они могут и не зайти. Все уперлось в том, чтобы пошли танки из Европы - они пошли", - пояснил он.

По мнению эксперта, в Вашингтоне рассчитывают заменить в европейских армиях Leopard, которые будут поставлены Киеву, последними модификациями Abrams. Таким образом, подчеркнул собеседник агентства, США не только "получат бешеную выгоду", но и усилят свое влияние на Европу, которой они намерены дать "почувствовать, кто хозяин".

О намерении предоставить Украине Leopard и Abrams Германия и Соединенные Штаты объявили 25 января. Вашингтон пообещал выделить 31 танк, Берлин - только 14, однако он также предоставит другим странам разрешения, необходимые для поставок Киеву танков германского производства. При этом Leopard, как ожидается, будут отправлены на территорию Украины до конца марта, тогда как Abrams доберутся до нее не раньше конца года.

Газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники писала, что Шольц в телефонном разговоре с Байденом назвал поставки танков из США условием предоставления Украине германских танков. В правительстве ФРГ опровергали эту информацию. При этом германский канцлер неоднократно подчеркивал, что Берлин не будет поставлять Киеву танки в одиночку. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
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