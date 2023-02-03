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ТАСС

МИД Италии: ВСУ смогут ввести в эксплуатацию ПВО SAMP-T в течение семи-восьми недель

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Источник изображения: topwar.ru

Над их отправкой на Украину в настоящее время работают Италия и Франция

РИМ, 2 февраля. /ТАСС/. Системы ПВО SAMP-T, над отправкой которых на Украину работают в настоящий момент Италия и Франция, "будут введены в эксплуатацию в течение семи-восьми недель". С таким утверждением в четверг выступил итальянский вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни.

"Я считаю, что системы будут введены в эксплуатацию на территории Украины в течение нескольких недель, семи-восьми недель", - приводит его слова агентство ANSA.

Разработчиком и производителем зенитного ракетного комплекса (ЗРК) SAMP-T является европейский консорциум Eurosam. Система предназначена для круговой защиты наземных объектов от массированного воздушного нападения с учетом возможности применения противником беспилотников и создания радиоэлектронных помех.

В марте 2022 года парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. Были выпущены пять межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен. Пришедшее в октябре к власти новое правоцентристское правительство одобрило декрет о продлении сроков оказания военной помощи на весь 2023 год. Он был окончательно утвержден в национальном парламенте. В настоящее время готовится шестой декрет, который, как сообщали итальянские СМИ, может содержать управляемые ракеты Aspide, а также один ЗРК SAMP-T, отправка которого осуществляется по согласованию с Францией.

Ранее Таяни заявил, что Италия отправила Киеву оружие на сумму до €1 млрд. 

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