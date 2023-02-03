Очередные закупки вооружений для Войска Польского, но оружие для украинских боевиков в приоритете.

Вчера польское министерство обороны подписало новое дополнение к контракту на поставку пусковых установок и противотанковых управляемых ракет Javelin. В то же время официальный представитель Агентства вооружений подполковник Кшиштоф Платек сообщил, что, кроме того, в скором времени Войску Польскому будет поставлена пробная партия ПТРК Pirat. Следующим же шагом станет разработка в рамках программы Pustelnik национальной системы противотанковых ракет с использованием решений, уже существующих в польской промышленности.

По данным Агентства вооружений, предметом дополнения к контракту является поставка еще 50 пусковых установок ПТРК Javelin, на этот раз в варианте Light Weight Command Launch Unit (LWCLU), и около 500 ракет FGM-148F JAVELIN. В дополнении также прописаны вопросы логистики и обучения польских военных. В свою очередь заключенное приложение увеличивает общую стоимость контракта примерно до 158 млн долларов США. Стоит отметить, что поставки данных ПТРК, как предполагает польское министерство обороны, должны удовлетворить нужды подразделений территориальной обороны Войска Польского. Завершить поставки планируют до 2026 года.

Напомним, что первый контракт на приобретение ПТРК Javelin был заключен еще в 2020 году и предусматривал поставку 60 пусковых установок CLU и 180 ракет, контракт был выполнен до 2022 года. Его стоимость составила 54,5 млн долларов США. Также в Агентстве вооружений подчеркивают, что планы по развитию противотанковых возможностей включают, в том числе, программы Ottokar-Brzoza и Pirat.

Стоит отметить, что, согласно программе Ottokar-Brzoza, между польским министерством обороны и европейской компанией MBDA в 2022 году был заключен рамочный контракт на закупку британских высокотехнологичных самонаводящихся ракет класса «воздух-земля» Brimstone. Ракета примечательна тем, что снабжена активной радиолокационной головкой самонаведения, позволяющей с большой точностью поражать движущиеся цели. Кроме того, имеется возможность лазерного наведения. В отличие от аналогичных систем, таких как AGM-65G Maverick, боевая часть устроена по тандемному принципу, что обеспечивает более эффективное поражение современных типов брони. Как указывают официальные источники, поставки первых экземпляров запланированы уже в текущем году.

Что касается польско-украинского ПТРК Pirat, то в ближайшие месяцы должна быть заказана пробная партия данных ПТРК. Затем, уже с учетом всех выявленных недостатков, а также других решений польской промышленности в области ПТРК, должны начаться опытно-конструкторские работы по модернизации ПТРК в рамках программы Pustelnik.

Стоит также отметить, что в разработках польского ВПК уже есть опытно-испытательные образцы с интегрированным ПТРК Pirat в дистанционно-управляемый модуль, разработанный на предприятии ZM Tarnów S.A. Еще одной особенностью данного ПТРК является использование уже польской системы наведения, соответствующей стандартам НАТО.

Кроме всего прочего, стоит отметить, что все вышеперечисленные образцы вооружений находят свое применение в украинском конфликте. Так, например, всем известный ПТРК Javelin широко использовался украинскими боевиками в боевых действиях задолго до начала СВО. В свою очередь, украинский ПТРК Корсар, на базе которого создан польский ПТРК Pirat, также активно применяется украинскими боевиками в зоне СВО. Поэтому не стоит удивляться, если польский ПТРК Pirat в скором времени также окажется на Украине. Как не раз уже отмечалось украинскими и западными политиками, Украина сегодня – это огромный испытательный полигон.

Очевидно, что сегодня польское руководство по-прежнему отдает предпочтение закупкам образцов вооружений из-за границы, при этом принимаются во внимание, в первую очередь, не интересы Войска Польского, а планы передачи части техники Украине или замещение уже переданной. Примечательно, что на это уходят деньги польских налогоплательщиков.

Николай Астровский