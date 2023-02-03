Британская артиллерия осталась не у дел. Все ее тяжелые орудия отдали ВСУ

Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.

Daily Mail: британская артиллерия осталась без тяжелых орудий из-за помощи ВСУ

Британская артиллерия осталась без тяжелых орудий после передачи всех установок AS90 Украине, пишет Daily Mail. Это ставит Лондон в уязвимое положение, поскольку восполнить нехватку вооружений удастся только к 2029 году.

У британской армии не осталось тяжелых артиллерийских орудий после того, как военное руководство страны решило передать их Украине.

Руководство Министерства обороны Великобритании пообещало передать Киеву все 30 работоспособных самоходных артиллерийских установок (САУ) AS90. Теперь оно в срочном порядке ищет САУ K9 Thunder и Archer, чтобы восполнить запасы.

"Передача САУ AS90 позволит в значительной мере повысить потенциал Украины и поможет приблизить успех украинских войск на поле боя, – сказал официальный представитель Министерства обороны Великобритании сказал в интервью MailOnline. – В то же время британская армия продолжает выполнять свои оперативные обязательства по AS90 в Эстонии".

По словам представителя Министерства обороны, в настоящее время вооруженные силы сосредоточились на ускорении реализации проекта Mobile Fires Platform, который призван обеспечить страну необходимыми вооружениями к концу текущего десятилетия.

Тем временем также "ведутся работы по пополнению запасов AS90 в краткосрочной перспективе".

Как сообщил один сообщил в интервью газете Sun, "эти орудия были разработаны для борьбы с российскими войсками. Сейчас они больше всего нужны Украине".

"Если у артиллеристов нет артиллерийских орудий, мы не можем сражаться, мы не можем тренироваться", – добавил другой источник.

Есть опасения, что решение о передаче САУ Украине может поставить Великобританию в уязвимое положение, особенно с учетом того, что орудия, которые должны поступить на вооружение в рамках программы Mobile Fires Platform, появятся только в 2029 году.

В своем письме, с которым Daily Mail ознакомилась на прошлой неделе, генерал сэр Патрик Сандерс (Patrick Sanders) изложил обстоятельства и последствия решения Великобритании передать Украине так много военной техники.

Она отправляет на Украину 14 основных боевых танков Challenger 2 вместе с ремонтно-эвакуационными машинами, большим количеством запчастей, сотни бронированных машин, тяжелые артиллерийские орудия AS90, высокоскоростные ракеты и беспилотники.

Очередной пакет военной помощи – вместе с той поддержкой, которую оказывают другие союзники по НАТО, – должен помочь Украине выйти из тупика на полях сражений.

После нескольких месяцев патовой ситуации Украина и Россия планируют весенние наступления. Их успех или провал могут определить исход конфликта.

Генерал сэр Патрик пошел на беспрецедентный шаг и обратился к британским войскам: "Отдавая эти орудия, мы временно становимся слабее как армия, и отрицать это невозможно".

"Нет никаких сомнений, что наш выбор повлияет на нашу способность мобилизовать армию против той критической и непреходящей угрозы, которую представляет собой Россия, и выполнить наши обязательства перед НАТО".

"Сильнее всего удар ощутят наши танкисты и артиллеристы. Но это решение также дает возможность ускорить модернизацию и преобразование армии, опередить Россию. Украине сейчас нужны наши танки и пушки. Я знаю, что они найдут им хорошее применение".

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Автор: Бриттани Чейн (Brittany Chain)

Комментарии читателей

JammyJamm

Наша армия – как и все остальное – настолько заброшена и забыта, что уже утратила свою боеспособность. Позор!

Trucking EU

Все же стоит спросить себя: разве украинцы помогли бы нам, истощив свои вооруженные силы, если бы мы поменялись местами?

RedJockSocks

Лично я очень удивлен тем, что у нас всего 30 работоспособных САУ. Вне всяких сомнений, нашим военным придется отвлечься от курсов по толерантности и пройти курсы усовершенствования навыков стрельбы, чтобы знать, как правильно выстрелить единственным снарядом, который им выделят. Но в краткосрочной перспективе это ничего не даст, потому что вся законсервированная техника отправляется на хранение в Германию, чтобы руководство Министерства обороны могло продать прибыльные площадки в Великобритании.

Marilyn chapman

Всего несколько танков, отсутствие боеприпасов, отсутствие артиллерийских установок, нехватка личного состава и так далее. Так на что именно мы тратим миллиарды, куда идут эти деньги?

defender 1

Только глупцы могут принимать подобные решения в условиях такой неопределенности в мировой обстановке.

feeling7

Великобритания уничтожает себя чрезвычайно эффективно – в этом нет никаких сомнений!

oracle22

Надеюсь, руководство Министерства обороны и связанные с ним политики помнят о том, что однажды им придется объяснить, почему они принимали решения, которые ослабили наши вооруженные силы.

Happy mam

Больше не давайте Украине оружия! Пора подумать и о нашей собственной безопасности.

Yewsers

Правительства нашей страны, несомненно, знают, как нужно обирать жизненно важные институты до нитки.

Daghe Munegu

Запад уже передал Украине военное оборудование на сумму, в десять раз превышающую ей собственный военный бюджет. Одна только Америка дала Киеву больше, чем русские тратят за год! И все равно Украина проигрывает.