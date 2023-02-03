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Военное обозрение

Президент Грузии призвала внести в будущий мирный договор России с Украиной пункт о выводе ВС РФ из Абхазии и Южной Осетии

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Источник изображения: topwar.ru

Российской Федерации в контексте перспективного подписания мирного договора с Украиной надо будет согласиться с выводом войск из Абхазии и Южной Осетии. Об этом в интервью Bloomberg заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По утверждению грузинского лидера, она считает необходимым международное решение существующей ситуации с целостностью государственных границ Украины и проводит параллель с ситуацией вокруг Грузии. Напомним, что Тбилиси не признает факт суверенитета Абхазии и Южной Осетии.

Украинский конфликт, считает Зурабишвили, не может быть разрешен без решения грузинской ситуации. Интересно, что Зурабишвили отстаивает резко негативную позицию в отношении России, тогда как позиция правительства Ираклия Гарибашвили куда более мягкая.

В частности, грузинское правительство не соглашается вводить санкции против России и поставлять вооружение Украине. У Зурабишвили – противоположная позиция. Так, она критиковала идею восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией.

Впрочем, согласно грузинской конституции, президент страны наделен сугубо церемониальными функциями. Реальное управление страной осуществляет правительство. Однако Зурабишвили пытается использовать свой авторитет политика и дипломата для декларирования прозападных позиций.

К счастью для грузинского народа, позиция правительства страны представляется более прагматичной, на демонстративное ухудшение отношений с Москвой действующий кабинет министров Грузии не идет.

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