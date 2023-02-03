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ТАСС

В Сенате Франции считают отправку солдат главным критерием участия в конфликте на Украине

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AMX-10RСR на учениях «Боулд Аллигатор», 2012 год
AMX-10RСR на учениях «Боулд Аллигатор», 2012 год.
Источник изображения: USMC

Глава комиссии Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон убежден, что Париж не пересекает красную линию, отправляя Украине вооружения и легкие колесные танки AMX-10 RC

ПАРИЖ, 2 февраля. /ТАСС/. Глава комиссии Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон назвал отправку французских военных на Украину главным критерием превращения республики в сторону конфликта.

"Я считаю, что критерием [настоящего включения в конфликт] стало бы присутствие военных на территории [Украны]. Их там нет. Нам на этот счет не поступало претензий от России. Мы лишь отправляем оружие, поскольку считаем, что Украина стала объектом агрессии", - сказал он в эфире парламентского телеканала Public Senat в четверг.

В то же время сенатор выразил убеждение, что Париж не пересекает красную линию, отправляя Украине вооружения и даже легкие колесные танки AMX-10 RC. "Если бы у Украины были ресурсы, она могла бы их купить, это бы называлось торговлей оружием, за это отвечает ВПК", - сказал глава сенатского комитета.

Камбон добавил, что не видит необходимости отправлять на Украину танки Leclerc, поскольку их не так много у французской армии, в то время как немецких танков Leopard 2 в Европе заметно больше. Также он выразил мнение, что, несмотря на недавние призывы спикера Верховной рады Руслана Стефанчука с трибуны Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции дать Киеву самолеты Rafale и Mirage, "на самом деле украинцы хотят прежде всего получить средства противовоздушной обороны", а также рассчитывают прежде всего на поставки американских F-16. Французский сенатор добавил, что большое разнообразие моделей западной техники в руках украинских военных не только не решит их проблемы, но и породит новые, связанные как с обслуживанием техники, так и с подготовкой пилотов.

Во вторник министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Алексеем Резниковым заявил, что Франция намерена передать Киеву дополнительные 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. К настоящему моменту Франция направила Украине 18 САУ Caesar и 2 батареи зенитных комплексов малой дальности Crotale. Кроме того, в Елисейском дворце ранее заявляли о планах предоставить Киеву колесные танки AMX-10RC, однако их количество и сроки отправки не уточнялись. 

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Страны
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
AMX-10RC
F-16
Leclerc
Leopard-2
Rafale
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1 комментарий
№1
03.02.2023 12:02
Французам бы не помешало услать часть мигрантов в мясорубку, а то прохода от них нет.
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