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ТАСС

Politico: Киев в ярости от слов главы КНШ США о невозможности "вытеснить российские силы"

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Марк Милли
Марк Милли.
Источник изображения: Jim Lo Scalzo/EPA/ТАСС

Как пишет издание, в администрации президента Украины также обратили внимание, что американская разведка постоянно дает ошибочные оценки их способностям в военной сфере

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Администрация президента Украины Владимира Зеленского была недовольна словами председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли, заявившего, что в этом году Киеву едва ли удастся "вытеснить российские силы" с занятой территории. Об этом в четверг написала газета Politico со ссылкой на источники в администрации украинского лидера.

По словам собеседника издания, администрация Зеленского была "в ярости" от замечания Милли. В администрации также обратили внимание журналиста газеты на то, что американская разведка постоянно дает ошибочные оценки их способностям в военной сфере.

20 января Милли заявил, что, на его взгляд, Киеву было бы очень сложно в этом году "военным путем вытеснить" российские силы со всех контролируемых РФ территорий, которые Украина считает своими. Выступая на пресс-конференции по итогам очередного заседания созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по поддержке Украины, которое прошло на авиабазе Рамштайн в Германии, он отметил, что, это "очень трудная битва с военной точки зрения". По мнению генерала, возможным для Украины является "продолжение обороны, стабилизация [линии] фронта". При этом он добавил, что конфликт, вероятно, будет урегулирован за столом переговоров, сроки начала которых должны определить Москва и Киев. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
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