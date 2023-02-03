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Военное обозрение

Глава дипломатии Евросоюза: Поставка боевых самолетов на Украину не стоит на повестке дня

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Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время Евросоюз не рассматривает возможность передачи Украине боевых самолетов западного производства. Об этом заявил руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя обсуждаемую сегодня тему о возможности поставок истребителей западного производства.

Как отметил Боррель, поставка боевых самолетов на Украину не стоит на повестке дня. Данный вопрос привел к разногласиям среди европейских стран, подчеркнул политик.

Очевидно, шеф евродипломатии имеет в виду, что поставка самолетов не обсуждается Евросоюзом в плане ближайшей перспективы. Но стоит ли верить еврокомиссару по внешнеполитическим связям?

Ведь долгое время страны Западной Европы отрицали и вероятность поставок танков Украине, но в конечном итоге «ястребам» из США и Великобритании при содействии Польши удалось додавить канцлера ФРГ Олафа Шольца и он принял решение о передаче Украине танков Leopard 2 немецкого производства. Где гарантии, что такой же сценарий не будет реализован и в отношении боевых самолетов?

Напомним, что ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал США передать Украине боевые самолеты и дальнобойные ракеты, так как это якобы поможет киевскому режиму выиграть конфликт с Россией.

Также известно, что вопрос о возможности поставок самолетов F-16 обсуждался в Нидерландах на парламентском уровне. Но поскольку эти истребители американского производства, передать их Украине без соответствующего разрешения Соединенных Штатов невозможно.

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Великобритания
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Нидерланды
Польша
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Украина
Продукция
F-16
Leopard-2
Проекты
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