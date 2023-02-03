Глава Пентагона не подтвердил готовность США направить Украине F-16

Ллойд Остин подчеркнул, что Вашингтон сосредоточен на предоставлении Киеву всех инструментов, которые ему необходимы на поле боя накануне наступления весной

МАНИЛА, 2 февраля. /ТАСС/. США сделают все, что в их силах, чтобы помочь Украине накануне ее наступления, которое по их данным, может начаться весной. Об этом в четверг заявил глава Пентагона Ллойд Остин, не подтвердив однако готовность Вашингтона направить Киеву истребители F-16.

"Мы сосредоточены на том, чтобы предоставить Украине все инструменты, которые ей необходимы, чтобы быть эффективной на поле боя накануне наступления весной. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы снабдить их всем, в чем они нуждаются прямо сейчас. Я имею в виду артиллерию, средства ПВО, боевые машины, для поставок которых мы сделали очень много, мы также наращиваем масштабы обучения украинских солдат. <...> Таковы наши задачи на данный момент", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о готовности Вашингтона направить Киеву истребители F-16 на пресс-конференции с филиппинским министром обороны Карлито Гальвесом в Маниле.

В понедельник президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Во вторник заместитель министра обороны Польши Войчех Скуркевич сообщил, что тема возможной передачи истребителей F-16 польских ВВС Киеву не является предметом какого-либо обсуждения на официальном уровне. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также подчеркнул, что королевство считает нецелесообразным поставлять Украине истребители в настоящее время. В последние дни канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине.