Войти
ТАСС

Глава Пентагона не подтвердил готовность США направить Украине F-16

596
0
0
Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: AP Photo/ Michael Probst

Ллойд Остин подчеркнул, что Вашингтон сосредоточен на предоставлении Киеву всех инструментов, которые ему необходимы на поле боя накануне наступления весной

МАНИЛА, 2 февраля. /ТАСС/. США сделают все, что в их силах, чтобы помочь Украине накануне ее наступления, которое по их данным, может начаться весной. Об этом в четверг заявил глава Пентагона Ллойд Остин, не подтвердив однако готовность Вашингтона направить Киеву истребители F-16.

"Мы сосредоточены на том, чтобы предоставить Украине все инструменты, которые ей необходимы, чтобы быть эффективной на поле боя накануне наступления весной. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы снабдить их всем, в чем они нуждаются прямо сейчас. Я имею в виду артиллерию, средства ПВО, боевые машины, для поставок которых мы сделали очень много, мы также наращиваем масштабы обучения украинских солдат. <...> Таковы наши задачи на данный момент", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о готовности Вашингтона направить Киеву истребители F-16 на пресс-конференции с филиппинским министром обороны Карлито Гальвесом в Маниле.

В понедельник президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Во вторник заместитель министра обороны Польши Войчех Скуркевич сообщил, что тема возможной передачи истребителей F-16 польских ВВС Киеву не является предметом какого-либо обсуждения на официальном уровне. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также подчеркнул, что королевство считает нецелесообразным поставлять Украине истребители в настоящее время. В последние дни канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Польша
США
Украина
Филиппины
Продукция
F-16
Похожие новости
19.05.2021
Не будите спящую собаку
19.07.2016
Смогут ли украинские военные отказаться от российских взяток
10.12.2014
75 лет высокого полета
19.12.2012
Китайский фактор АСЕАН
28.07.2011
За последние 10 лет США расширили свою военную сеть в мире ("OpEdNews.com", США)
10.02.2009
В авиасалоне "Аэро Индия 2009" примут участие 600 компаний
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.02 22:49
  • 43754
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.02 21:40
  • 2383
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.02 21:12
  • 2
Первый фрегат проекта 22350М будет заложен в 2023 году
  • 03.02 14:46
  • 1
Российской космонавтике предрекли откат ко временам советских «Салютов»
  • 03.02 12:30
  • 1
NASAMS – современный «молот Тора» для авиации
  • 03.02 12:02
  • 1
В Сенате Франции считают отправку солдат главным критерием участия в конфликте на Украине
  • 03.02 11:55
  • 0
AtlanticCouncil: До конца 2023 года должны быть реорганизованы сухопутные войска Украины и включать пять корпусов
  • 03.02 11:54
  • 1
Антонов: цель войны США на украинской территории - нанести России стратегическое поражение
  • 03.02 09:02
  • 6
Сергей Чемезов: России надо навсегда забыть о "боингах" и "эйрбасах"
  • 03.02 08:54
  • 3
В академии РВСН заявили, что ракетный комплекс "Авангард" стал прорывом
  • 03.02 06:26
  • 2
Иран и Россия сформировали общий военно-промышленный комплекс
  • 03.02 06:25
  • 2
"НПО Энергомаш" получило лицензию на производство камер сгорания для двигателей ПД-8
  • 03.02 01:41
  • 1
Медведев пообещал рост поставок вооружений и техники в 2023 году
  • 03.02 01:40
  • 1
Медведев: рост поставок вооружений в ВС РФ позволит нанести поражение киевскому режиму
  • 02.02 19:44
  • 50
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин