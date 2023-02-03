Минобороны РФ закупило более тысячи планшетов с ОС "Аврора" для высших должностных лиц

Эта ОС формирует доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников из любого места, где есть интернет, к корпоративным и государственным информационным системам

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Минобороны России закупило более тысячи планшетов с отечественной операционной системой (ОС) "Аврора" для обеспечения работы высокопоставленных должностных лиц военного ведомства. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Военное ведомство закупило более тысячи планшетов с российской операционной системой "Аврора" для самых высокопоставленных сотрудников Минобороны", — сказал он.

Другой источник в области IT-технологий также подтвердил ТАСС закупку для высокопоставленных военных устройств на ОС "Аврора".

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

3 июня 2022 года сообщалось, что правительство предложило использовать ОС "Аврора" в органах государственной власти РФ в рамках реализации федерального проекта "Цифровое государственное управление".

"Аврора" (прежнее название — Sailfish Mobile OS Rus) — первая отечественная мобильная операционная система, разработана на базе открытой платформы Sailfish от финской Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia. Система может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения. Эта ОС формирует доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников из любого места, где есть интернет, к корпоративным и государственным информационным системам.