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ТАСС

Антонов: цель войны США на украинской территории - нанести России стратегическое поражение

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Посол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Агарышев

По словам посла РФ в США, Вашингтон хочет "измотать и истощить" Россию

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Вашингтон не скрывает, что цель Соединенных Штатов на украинской территории состоит в том, чтобы нанести России стратегическое поражение и измотать ее. Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

"В политических кругах Вашингтона не скрывают цели своей войны на украинской территории, я не оговорился, - нанести России стратегическое поражение, измотать и истощить нашу страну", - сказал он.

Глава российского диппредставительства отметил, что американцы настраивают против Москвы российских партнеров и союзников. "Хотят рассорить нас с бывшими советскими республиками, угрожают им санкциями, убеждают в необходимости полного прекращения сотрудничества и каких-либо связей с нами, - продолжил он. - Русофобы договорились до того, что надо вырезать название "Россия" с политической карты мира. Данные тезисы - не пропагандистские лозунги и не фигура речи. Это действительно реальная ситуация в наших взаимоотношениях".

"Российско-американские отношения находятся в плачевном состоянии. Американцы, по сути дела, разрушили все то, что мы вместе создавали за последние годы. Степень русофобии и недоверия зашкаливает", - резюмировал он. 

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Страны
Россия
США
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1 комментарий
№1
03.02.2023 11:54
Ещё при Ющенко США помогали разжигать национализм. Началось всё с того, что экономика Китая доросла до уровня США и надо было не позволить Китаю полноценно выйти на  европейский рынок, создав единую Евразию, сделав США островным государством. Украина - это позвонок, взрыв которого гарантированно отделяет Запад от Востока, потому американцы не пожалели денег на Майдан и вооружение ВСУ, создав проблемы большинству стран разъединённой Евразии.
+1
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