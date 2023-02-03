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ТАСС

Экс-советник главы Пентагона заявил, что Украина находится под угрозой исчезновения

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Площадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина.
Источник изображения: © AP Photo / Felipe Dana

В Вашингтоне все знают, что Украина проигрывает, отметил полковник в отставке Дуглас Макгрегор

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Украина проигрывает в конфликте с Россией, это уже понимают в Вашингтоне, хотя все еще пытаются ее спасти. Такое мнение высказал бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор во в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.

"В Америке, в Вашингтоне все знают, что Украина проигрывает. Ее сопротивление рушится. Страна находится под угрозой исчезновения, настолько все плохо", - сказал он.

По словам Макгрегора, Вашингтон и его союзники пытаются придумать, как "в ближайшие 30, 40, 50, 60 дней спасти Украину", но, по мнению бывшего советника главы Пентагона, "нет никаких свидетельств, что это удастся".

Макрегор также указал на значительные демографические проблемы Украины, которые влияют на ее будущее как страны. "До начала конфликта украинцев было около 37 млн, 2 млн из них уже работали в других странах. 4 млн русскоязычных находятся на территориях, контролируемых Россией, остальные уехали с началом конфликта. Сейчас на Украине осталось 18-22 млн человек", отметил он. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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