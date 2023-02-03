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ТАСС

США не откажутся от поддержки Киева на фоне заявлений России об имплементации ДСНВ

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: https://euroradio.fm/ru

По словам координатора по политике в оборонной сфере и контролю над вооружениями в Совете нацбезопасности Белого дома Кары Аберкромби, якобы "невыполнение Россией обязательств ставит под угрозу жизнеспособность" договора

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не намерена отказываться от оказания Украине военной помощи и не намерена идти на уступки России в связи с этим в рамках имплементации российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщила в среду заместитель помощника президента США, координатор по политике в оборонной сфере и контролю над вооружениями в Совете национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби.

"Невыполнение Россией обязательств ставит под угрозу жизнеспособность Нового ДСНВ и, откровенно говоря, будущее контроля над ядерными вооружениями между Россией и США. Поскольку Россия ясно дала понять, что она стремится использовать имплементацию Нового ДСНВ против оказания Соединенными Штатами поддержки Украины, то мы должны так же четко заявить, что Соединенные Штаты не пойдут на такие уступки. Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - утверждала Аберкромби на онлайн-семинаре, организованном вашингтонской Ассоциацией по контролю над вооружениями. В России документ чаще всего называют СНВ-3 или ДСНВ, в США - Новым ДСНВ.

"Россия должна выполнять юридические обязательства, которые она взяла на себя, точно так же как мы продолжаем придерживаться и выполнять обязательства, которые мы взяли на себя. Мы неоднократно демонстрировали, даже во времена холодной войны, что мы способны выполнять эти договорные обязательства, даже когда в двусторонних отношениях возникают другие проблемы", - добавила зампомощника президента. По ее словам, США будут просить "заинтересованные стороны" работать с ними, "призывая Россию вернуться к всестороннему соблюдению [договора], стремясь обеспечить, чтобы Новый ДСНВ оставался инструментом стабильности и предсказуемости не только для двусторонних отношений, но и для всего мира".

В ноябре 2022 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия приняла решение о переносе заседания Двусторонней консультативной комиссии (ДКК) РФ и США по ДСНВ, так как не могла игнорировать продолжающиеся действия США вокруг Украины, которые лишь усугубляют ситуацию.


О ДСНВ

Как заявил ранее посол РФ в США Анатолий Антонов, Москва безукоризненно соблюдает ДСНВ на протяжении всех лет в отличие от Вашингтона. Дипломат подчеркнул, что ответственность за эскалацию ситуации вокруг договора полностью лежит на Соединенных Штатах. Он комментировал подготовленный ранее Госдепом США доклад, в котором утверждается, что Россия якобы не выполнила условия ДСНВ и может вернуться к его полному соблюдению, разрешив проведение инспекций на своей территории, а также согласившись на встречу ДКК.

США и Россия подписали договор в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Действие договора, рассчитанное на 10 лет, истекало 5 февраля 2021 года, однако документ предполагает возможность продления по обоюдному согласию сторон. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили соглашение, которое власти России называли золотым стандартом в области разоружения, на максимально возможные пять лет. 

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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