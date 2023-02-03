МО ФРГ заявило, что обучение украинских солдат работе с Leopard 2 начнется "очень скоро"

Германия передаст Украине 14 Leopard 2 и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт

БЕРЛИН, 1 февраля. /ТАСС/. Обучение украинских военнослужащих навыкам обращения с танками Leopard 2 начнется в скором времени. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в среду в эфире телеканала n-tv.

"Оно начнется очень скоро", - сказал он. По его словам, это будет "не полный курс обучения, который проходят германские солдаты, а курс обучения самым ключевым навыкам".

На прошлой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что Германия передаст Украине 14 Leopard 2 и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт.