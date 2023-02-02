Войти
Военное обозрение

Представитель МИД РФ: Западные союзники Киева переходят от гибридной войны с Россией к прямому в ней участию

416
1
-1

Источник изображения: topwar.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос находятся ли отношения РФ и США в худшей точке со времен холодной войны, высказала мнение, что Западные союзники Киева все больше переходят от гибридной войны с Россией к прямому в ней участию. Захарова напомнила о предложениях России по гарантиям безопасности, озвученным в конце 2021 года и отвергнутым странами коллективного Запада.

После этого Россия вынуждена была начать специальную военную операцию по защите жителей Донбасса, а западные союзники киевского режима постепенно сняли почти все ограничения в его военной поддержке. В результате, считает представитель российского МИД, Запад во главе с Вашингтоном перешагнул все рубежи и перечеркнул все то позитивное, что было накоплено за последние десятилетия между Россией, США и Европой.

Тогда можно было говорить про некие точки, а сейчас мы видим, как об этом говорит российское руководство и в частности министр иностранных дел РФ, как Запад переходит от гибридной войны к войне как она есть

— добавила Захарова.

При этом Соединенные Штаты не останавливаются в разжигании конфронтации с Россией, в которую уже полностью втянуты почти все страны ЕС и НАТО, стремясь настроить против Москвы еще Японию и Южную Корею, считает Захарова. Это приводит к дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а в конфликт с РФ могут быть втянуты страны, которые не имеют никакого отношения к Евросоюзу и НАТО.

Конечно, восточноазиатское турне генерального секретаря НАТО и, кстати, министра обороны США — это действительно еще одна попытка втянуть своих партнеров — в данном случае Южную Корею и Японию — в кризисную ситуацию на Украине

— объяснила антироссийскую стратегию Вашингтона представитель МИД РФ.

Может после этих заявлений в российском МИД и других официальных ведомствах, в том числе военном, перестанут устанавливать очередные «красные линии», которые США и союзники в последнее время откровенно игнорируют.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Южная Корея
Япония
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
09.09.2022
Путин собрал неожиданный урожай – все благодаря западным санкциям
28.06.2022
План уничтожения России провалился. Ущерб для Европы растет
17.08.2021
The National Interest (США): Афганистан — тревожный сигнал для не входящих в НАТО «союзников»
07.12.2020
Доклад «НАТО 2030»: задача или даже вызов для польских элит (wPolityce, Польша)
01.11.2016
Российский военный бюджет — не для шантажа и показухи, а для войны
28.01.2016
Прошли ли мы точку невозврата?
06.04.2015
Америка усиливает давление с моря
1 комментарий
№1
02.02.2023 10:29
Что изменится от того, говорит что-то Захарова или нет?
Представим, что нет Захаровой в МИде! Что изменится для России?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 13:37
  • 43493
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.02 12:22
  • 49
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 02.02 11:55
  • 1
В России рассказали о сроках утилизации «Дмитрия Донского»
  • 02.02 11:44
  • 1
ВМС США внезапно приостановили работы по ремонту подводных лодок сразу в четырех сухих доках
  • 02.02 11:34
  • 1
Опубликованы поручения президента по развитию ИИ в стране
  • 02.02 11:29
  • 1
Испытания новейшего лёгкого тактического вездехода «Ерофей» начались на полигонах Восточного военного округа
  • 02.02 11:28
  • 2
В Хабаровске начались испытания тактического вездехода "Ерофей"
  • 02.02 10:49
  • 1
В Японии заявили о полном превосходстве российского Т-14 над Leopard 2
  • 02.02 10:40
  • 1
Авиационные царь-бомбы. На что способны боеприпасы, находящиеся на вооружении ВКС России
  • 02.02 10:29
  • 1
Представитель МИД РФ: Западные союзники Киева переходят от гибридной войны с Россией к прямому в ней участию
  • 02.02 10:26
  • 1
Песков считает, что вся военная инфраструктура и спутники НАТО работают против России
  • 02.02 10:21
  • 1
Путин потребовал от Минобороны не допускать обстрелы приграничных районов со стороны Украины
  • 02.02 10:17
  • 1
Украина получит до 140 западных танков в рамках первой волны помощи
  • 02.02 10:08
  • 1
В России допустили утилизацию сотен F-16 на Украине
  • 02.02 05:58
  • 13
В России захотели увеличить количество спутников