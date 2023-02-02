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Интерфакс-АВН

Новый пакет военной помощи США Киеву не изменит ход событий - Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Москва. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Очередной пакет военной помощи США Украине - прямой путь к повышению уровня эскалации, но это не изменит ход событий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, это прямой путь к нагнетанию напряженности, к повышению уровня эскалации, мы это видим. Это требует от нас дополнительных усилий, но это не изменит хода событий - специальная военная операция будет продолжаться", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что США готовят очередной пакет военной помощи Киеву более чем на 2 млрд долларов, куда могут войти ракеты большой дальности (до 150 км).

У Пескова также поинтересовались, как в Кремле относятся к инициативе забайкальского губернатора Александра Осипова, предложившего крупные денежные вознаграждения за захват иностранных танков, поставляемых на Украину.

В ответ Песков заметил, что в настоящее время это вооружение еще не поступило на Украину.

Он также обратил внимание, что аналогичные инициативы озвучиваются и по линии российского бизнеса.

"Скорее, это лишний раз свидетельствует о том единении и желании всех в меру возможностей так или иначе, прямо или косвенно способствовать ходу специальной военной операции и достижению основных целей", - сказал пресс-секретарь президента.

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Россия
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Украина
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