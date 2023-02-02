Советник главы МВД Украины предложил собрать 400 тыс. дронов за цену 31 танка Abrams

Антон Геращенко добавил, что каждый дрон может нести килограмм взрывчатки, а дроны могут "уничтожить сотни единиц бронетехники"

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Поставка Украине 31 танка Abrams M1 обойдется в сумму, которую можно потратить на производство 400 тыс. дронов-камикадзе. Об этом заявил советник МВД Украины Антон Геращенко.

"Нам дают 31 танк Abrams стоимостью $400 млн. За такую цену можно произвести 400 тыс. дронов-камикадзе", - написал он в своем Telegram-канале.

Геращенко добавил, что каждый дрон может нести килограмм взрывчатки, а дроны, летающие ночью, могут "уничтожить сотни единиц бронетехники" и стоят по $10-30 тыс. В связи с этим Геращенко призвал максимально масштабировать производство и применение дронов на поле боя.

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В тот же день правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки также объявляли Норвегия, Словакия, Великобритания, Польша, Франция.

Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.