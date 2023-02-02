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Военное обозрение

Эксперты полагают, что новый корабль обнаружения мин ВМС Британии могут использовать в диверсионных целях

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Источник изображения: topwar.ru

Королевский флот Великобритании пополнился новым кораблем, который вскоре будет использоваться для запуска беспилотных летательных аппаратов и защиты британских вод от мин. Так озвучен его функционал официально.

Судно длиной почти 100 метров будет базироваться на военно-морской базе британского флота Клайд, что в Шотландии. Как сообщается, оно будет работать бок о бок с автономными системами обнаружения морских мин, которые уже эксплуатируются Королевским флотом.

Новый корабль на самом деле не совсем новый. Это судно построено в 2013 году и использовалось в гражданских целях. Минобороны страны купило его у компании Island Offshore примерно за 50 миллионов долларов.

Сейчас корабль находится на военно-морской базе Королевского флота Девонпорт близ Плимута, где на нем будут проведены работы по переоборудованию и подготовке к передаче вспомогательному флоту Королевского военно-морского флота Великобритании.

Это судно будет играть решающую роль в обнаружении подводных угроз, защищая нас от опасности во время проведения жизненно важных операций

- сказал министр оборонных закупок Алекс Чок.

Как стало известно, переоборудованный корабль начнет службу уже с весны этого года.

По словам вице-адмирала Пола Маршалла, этот корабль был отобран из множества вариантов в результате долгой исследовательской работы и будет важной составляющей флота в противодействии растущим угрозам, создаваемым минами на море.

Эксперты полагают, что этот же корабль ВМС Британии смогут использовать и для проведения диверсионной деятельности на море, включая постановку мин на определённой глубине. Также он сможет использовать для таких боевых операций морские беспилотники.

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Страны
Великобритания
Проекты
БПЛА
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