Орбан усомнился в будущем Украины и сказал то, о чем другие молчат

Politico: Орбан усомнился в жизнеспособности Украины как суверенного государства

Виктор Орбан открыто сомневается в жизнеспособности Украины как суверенного государства, пишет Politico. Хотя некоторые считают его позицию "политической уловкой", он "любит откровенно высказываться по вопросам", о которых боятся говорить другие.

Лили Байер

Западные союзники передают Украине танки, а Венгрия движется в противоположном направлении, заявляя, что Россия возьмет верх.

Будапешт – Виктор Орбан хочет, чтобы Украина отказалась от борьбы.

Во всех европейских столицах реют украинские флаги, а западные танки спешат на помощь этой стране, но венгерский премьер-министр открыто сомневается в жизнеспособности Украины как суверенного государства. В Будапеште его правительство установило вдоль дорог антисанкционные рекламные щиты. В венгерской государственной опере ставят "Войну и мир" Сергея Прокофьева.

Орбан недавно заявил разношерстной группе зарубежных консервативных деятелей, что Россия уже добилась успеха, превратив Украину в неуправляемую развалину.

"Сейчас это Афганистан", – сказал Орбан во время дискуссии за круглым столом, о которой написало издание American Conservative. Владимир Путин не проиграет, а время на стороне России, заявил он, назвав Украину "ничейной землей".

Его заявление почти диаметрально противоположно высказываниям, звучащим из уст остальных руководителей западного альянса. На прошлой неделе они перешли еще одну красную черту, пообещав передать Киеву десятки современных танков. Все это ведет к усилению напряженности между Венгрией и граничащей с ней Украиной. Замечания Орбана вызывают негодование у украинского руководства, которое грозит вызвать венгерского посла.

А в Будапеште такой подход Орбана считают отчасти политической уловкой, призванной отвлечь внимание от экономических неурядиц Венгрии, а также угодить избирателям-националистам. Но у экспертов возникает ощущение, что риторика Орбана – это не просто политическая демагогия краткосрочного действия. Венгерский лидер, говорят они, хочет сохранить свои давние отношения с Кремлем.

Так или иначе, все это демонстрирует усиление раскола между Орбаном и его союзниками по ЕС и НАТО.

"Политические руководители в венгерском правительстве часто говорят о продвижении мира. Но осуждая санкции и поддерживая российские предложения о „прекращении огня”, они продолжают проводить политику, пользующуюся одобрением Путина", – сказал американский посол в Будапеште Дэвид Прессман (David Pressman).

"Мы присоединяемся к призывам венгерского правительства к миру, но эти призывы следует адресовать Владимиру Путину", – отметил посол в отправленном по электронной почте заявлении. Он добавил, что Вашингтон будет и впредь "ратовать за прекращение этого конфликта, решительно выступая на стороне его жертв".

Если большинство западных союзников, нарушая табу, наращивает помощь Украине, то Венгрия упорно придерживается своей позиции, заявляя, что Киеву просто надо прекратить воевать.

"Наша элементарная гуманность и нравственность требуют, чтобы мы сделали все возможное для замораживания линии фронта, для прекращения огня и для начала переговоров", – сказал Орбан, выступая в пятницу на государственном радио.

Цели Орбана

Эксперты говорят, что Орбан не против Украины – просто он со своей риторикой подыгрывает обеим сторонам и зарабатывает политические очки внутри страны.

Премьер-министр на протяжении многих лет проводит двойную внешнюю политику. Он пользуется выгодами и преимуществами членства в ЕС и НАТО, и в то же время развивает выгодные отношения с Москвой, Пекином и другими авторитарными режимами.

Когда Россия, с которой он любезничает, начала специальную военную операцию против соседки Венгрии Украины, Орбан осудил ее действия, но не отказался полностью от дружелюбия по отношению к Москве.

Венгрия продолжает реализацию совместного с российским "Росатомом" проекта по расширению атомной электростанции. Венгерские официальные лица продолжают посещать Россию, где обсуждают энергетические сделки. Венгрия, очень сильно зависящая от российского газа, прошлым летом подписала соглашение о наращивании поставок, в то время как остальные стремятся сократить импорт из России.

Будапешт поддерживает санкционные пакеты ЕС, однако Орбан старается ослабить некоторые их положения. А у себя в стране он проводит масштабную антисанкционную кампанию, обвиняя в экономических бедах Венгрии Брюссель.

"Орбан многое вложил" в свою дружественную по отношению к России политику, сказал директор аналитического института "Политический капитал" Петер Креко (Péter Krekó). Эта организация специализируется на венгерской внешней политике.

"Существует инерция, заставляющая его двигаться в этом направлении, – заявил Креко. – Похоже, правительство не в состоянии исправить эти ошибки".

Историческая составляющая

У Будапешта и Киева давние и очень непростые отношения, что объясняется спором о языковых правах венгров, проживающих на западе Украины. Вполне предсказуемо позиция Орбана, занятая им с началом вооруженного конфликта, и его последние комментарии лишь усиливают эту напряженность.

"К сожалению, это явно российская риторика", – сказала председатель украинского парламентского комитета по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, когда ей задали вопрос о последних высказываниях Орбана.

"Венгрия уже давно стала врагом свободы, – написала она в текстовом сообщении. – Мы удивлены тем, что венгерские заявления и действия не находят должной реакции в ЕС и НАТО".

Критики премьер-министра поспешили дистанцироваться от позиции венгерского правительства по Украине, заявив, что Орбан представляет не всех венгров.

"Комментарии Орбана предельно постыдны", – сказала венгерский депутат Европарламента Каталин Чех (Katalin Cseh). Недавно она вернулась из Киева, где находилась вместе с другими членами оппозиционной партии "Моментум".

По заявлению Чех, Украина – это "земля отважных борцов за свободу и наших собратьев европейцев, которые заслужили наше огромное уважение".

Венгерское правительство не ответило на просьбы дать комментарии. Но министерство иностранных дел этой страны заявило, что правительство действует из лучших побуждений.

В ответ на решение Киева вызвать посла министерство заявило проправительственному изданию, что военные действия ведут к гибели людей и превращают районы Украины "в пустошь".

"Вот почему, – отметило министерство, – Венгрия хочет мира и немедленного прекращения огня, а не поставок оружия".

Говорить то, что думаешь, и что другие не говорят

По словам экспертов, высказывания премьер-министра об Украине отчасти объясняются его просчетами относительно хода конфликта. "Правительство сделало ставку на быстрое разрешение конфликта, надеясь, что Венгрия выиграет от сохранения отношений с Россией", – сказала Желике Чаки (Zselyke Csaky), научный сотрудник Европейского университета.

"Кое-кто очевидно думал, что Венгрия станет своеобразным "мостом" между Россией и остальной Европой и будет пожинать плоды и получать прочие выгоды от этой своей роли", – объяснила она. По словам эксперта, сейчас стало ясно: этого не будет.

Лично знающие премьер-министра венгры говорят, что скандальные комментарии Орбана имеют свое объяснение. Этот опытный политик любит откровенно высказываться по вопросам, которые боятся поднимать другие руководители.

"Думаю, он поступает таким образом, полагая, что именно так думают многие европейцы. Он рассчитывает, что со временем Европа откажется от солидарности с Украиной", – сказала Жужанна Селени (Zsuzsanna Szelényi), которая в начале 90-х была членом партии Орбана "Фидес", а сейчас критикует власть.

Во время беседы с зарубежными консерваторами Орбан выразил уверенность, что некоторые политики втайне согласны с ним. "Немцы страдают, так как знают, в чем состоят их национальные интересы, но не могут об этом сказать", – заявил он.

Но в Будапеште есть ощущение, что Орбан критикует Запад за его отношение к вооруженному конфликту, потому что близкие к правящей партии деловые круги по-прежнему получают выгоду от экономических связей с Москвой – и потому что он хочет иметь дополнительные доводы в пользу противодействия санкциям.

Премьер-министр "по сути дела стремится найти оправдание своим усилиям по противодействию дальнейшим санкциям, которые могут навредить его отношениям с Москвой", сказала внештатный научный сотрудник Германского фонда Маршалла Жужанна Вег (Zsuzsanna Végh).

Риторика Орбана также находит положительный отклик у части его электората.

В националистической истории Венгрии "есть антизападная традиция, и есть традиция антироссийских настроений", – сказал Креко из "Политического капитала". Сейчас антизападный подход превалирует над антироссийскими настроениями, добавил он.

Но будучи неизменным прагматиком, Орбан заметно старается сохранить себе свободу действий и выбора. Селени, написавшая недавно книгу о "подпорченной" демократии Орбана, отмечает, что премьер-министр также делает нелестные заявления о России. Орбан, сказала она, "по сути дела создает себе пространство для маневра в этом кризисе".