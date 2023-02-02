США намерены поставить Украине дальнобойную артиллерию - СМИ

В новый пакет военной помощи не войдут ракеты большой дальности

Вашингтон. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - США готовят очередной пакет военной помощи Украине на сумму в $2 млрд, который должен будет включать дальнобойную артиллерию и боеприпасы, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источник.

"Человек, знакомый с этим вопросом, заявил в ночь на вторник, что администрация президента США Джо Байден поставит Украине дальнобойную артиллерию и боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи в $2 млрд", - передает агентство.

"Новый пакет помощи будет в основном состоять из артиллерии и снарядов, он не будет включать новейшие образцы вооружений вроде ракет большой дальности, сказал источник на условиях анонимности, потому что об этих планах еще не объявили", - продолжает Bloomberg.