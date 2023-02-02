Премьер Греции заявил, что Афины не будут поставлять танки Leopard 2 на Украину

ЦАМТО, 1 февраля. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время визита в Японию заявил, что Греция не будет поставлять танки Leopard 2 на Украину.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил корреспондент греческого общественного телевидения ERT из Токио.

По словам корреспондента, такое заявление К.Мицотакис сделал в интервью Nikkei Asia.

"Мы оказали существенную военную поддержку Украине, в том числе поставили БМП, но мы не дадим танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей оборонной стратегии. Мы хотим поддерживать Украину, но не за счет наших оборонных возможностей", – приводит ERT слова премьера.