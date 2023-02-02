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Военное обозрение

Немецкий концерн Rheinmetall готов провести модернизацию британских танков Challenger 1 для дальнейшей передачи Украине

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ОБТ Challenger 1 ВС Иордании

Источник изображения: topwar.ru

Украина может в перспективе получить большое количество британских танков Challenger первой серии. Немецкий концерн Rheinmetall предложил провести модернизацию устаревшей бронетехники с последующей передачей ее украинской армии. Об этом сообщает немецкая пресса.

По данным газеты Handelsblatt, концерн предлагает выкупить у Иордании "двухзначное" количество танков Challenger 1, провести их капитальный ремонт с небольшой модернизацией и затем передать Украине. Причем по срокам это будет относительно быстро, танки поступят на вооружение ВСУ уже в конце 2023 года. Пока другой информации по этой теме нет.

Британские танки Challenger 1 стояли на вооружении армии Иордании, в 1999-2004 годах выкупившей у британцев практически весь парк устаревших танков, получив суммарно 404 единицы. Данные танки, получившие название Al Hussein, стояли на вооружении до 2018 года, после чего было принято решение об их списании. Причем иорданцы отправили на склады британские танки, оставив на вооружении старые американские М60А3, правда модернизированные с установкой системы управления огнем Raytheon Integrated Fire Control System (IFCS).

Танк Challenger 1 был разработан для британской армии в начале 80-х годов прошлого века и простоял на вооружении до начала 2000-х, после чего был заменен более продвинутой версией Challenger 2. Всего было изготовлено 420 танков, большого распространения не получил. Эксплуатировался армиями Великобритании и Иордании, с вооружения снят и там и там. Боевое применение ограничивается участием в войне в Персидском заливе в 1991 году.

Боевая масса - 62 тонны. Пушка нарезная L11A5 калибра 120 мм, боекомплект - 64 выстрела, два пулемета калибра 7,62 мм. Мощность двигателя - 1200 л.с. скорость по шоссе - 56 км/ч, запас хода - 400 км. Экипаж - 4 человека.

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Страны
Великобритания
Германия
Иордания
США
Украина
Продукция
Challenger 2
М-60
Компании
Raytheon
Rheinmetall
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