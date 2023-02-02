Гендиректор ФПИ Григорьев: сегодня реализуем более 20 крупных научно-технических проектов - Интервью ТАСС

В октябре 2012 года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О Фонде перспективных исследований» (ФПИ). Но реальная история этой организации ведет начало с 1 февраля 2013 года, когда ее генеральным директором был назначен Андрей Григорьев. Именно тогда фонд приступил непосредственно к реализации проектов, была утверждена программа деятельности на трехлетний период, открыты первые лаборатории. Цель деятельности — содействие осуществлению высокорисковых научных исследований и разработок в интересах обороны страны и безопасности государства. О результатах работы за прошедшие десять лет и планах на будущее в интервью ТАСС рассказал генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев.

— Андрей Иванович, могли бы вы рассказать о некоторых итогах работы фонда? Сколько за это время было реализовано проектов? Какова судьба их результатов? Каких самых значимых успехов удалось добиться?

— За время работы нам удалось создать эффективную систему отбора и реализации инновационных научно-технических проектов, результаты которых востребованы как в интересах обеспечения обороноспособности нашей страны, так и в гражданском секторе экономики.

Всего реализовано более 70 проектов, многие из них стали катализатором развертывания в России масштабных работ по перспективным научно-техническим направлениям. В их числе технологии электродвижения в авиации, в том числе на основе высокотемпературных сверхпроводников, перспективные технологии 3D-печати, квантовые вычисления, технологии автономного управления робототехническими комплексами, искусственный интеллект и другие.

Многие разработанные в рамках проектов фонда демонстраторы технологий и программные продукты используются при создании перспективных систем вооружения, военной и специальной техники. Это, в частности, боеприпасы и высокоточные средства поражения, высокоскоростные летательные аппараты, элементы вертолетной техники, силовые установки и другие.

Впрочем, итоги нашей работы я бы не стал измерять только лишь созданным научно-техническим заделом. Большинство проектов нашей организации стали точкой становления новых научных коллективов, получивших возможность реализовать амбициозные идеи и добиться прорывных результатов мирового уровня. Благодаря фонду появились коллективы с компетенциями, которых раньше просто не было в стране.

Всего за десять лет нами сформировано более 100 поисковых и проектных лабораторий на базе ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), технических университетов, научных учреждений и высокотехнологичных частных компаний. В их работе приняли участие около 3 тыс. высококвалифицированных специалистов. Сегодня эти коллективы, работая уже независимо от фонда, вносят существенный вклад в укрепление технологического суверенитета нашей страны.

— В 2020 году был завершен проект по разработке технологии жидкостного дыхания. А осенью 2022 года ФПИ совместно с НИИ медицины труда открыл в Москве лабораторию по этой тематике. Могли бы вы рассказать, на какой стадии находится сейчас проект? Получают ли уже люди данную терапию? И какие перспективы у технологии?

— В продолжение ранее проведенных исследований на базе НИИ медицины труда по заказу фонда реализуется проект создания нового метода газожидкостной искусственной вентиляции легких, результаты которого будут в ближайшее время использованы в клинической медицине для лечения тяжелой бронхолегочной патологии у взрослых и новорожденных. Ведет этот проект Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова. Одним из участников этой работы выступает производственное объединение "Уральский оптико-механический завод", который и разрабатывает экспериментальный образец аппарата для проведения газожидкостной искусственной вентиляции легких, а в дальнейшем продолжит разработку нового медицинского оборудования в рамках опытно-конструкторских работ. Основой этих аппаратов являются новые технические решения, не имеющие аналогов в мире.

В рамках проекта запланировано проведение доклинических исследований на модельных животных по оценке безопасности и эффективности дыхательной жидкости, которую предусматривается использовать при новом методе лечения, а также клинические исследования на добровольцах.

— Ранее представитель ОСК заявил ТАСС, что совместно с Фондом перспективных исследований ведутся работы над дальнейшим развитием проекта "Витязь-Д". Могли бы вы рассказать, что делается по этому проекту сейчас?

— Необитаемый подводный робототехнический комплекс "Витязь-Д" был модернизирован в части расширения его функциональных возможностей. Фактически сейчас он включает в себя два аппарата, что позволяет проводить непрерывные работы в заданном районе. В 2022 году работы по проекту завершились испытаниями в глубоководных районах Тихого океана. В рамках этих и предыдущих испытаний, когда 9 мая 2020 года "Витязь" стал первым в мире полностью автономным аппаратом, достигшим дна Марианской впадины, комплекс подтвердил свои возможности и готовность к использованию по назначению.

— Какие сейчас наиболее перспективные, на ваш взгляд, проекты развивает ФПИ? Какие демонстраторы прорывных технологий будут представлены в ближайшее время? Какие в целом планы на перспективу?

— Сегодня ФПИ реализует более 20 крупных научно-технических проектов. Среди основных направлений работ — создание демонстраторов технологий для разработки ключевых элементов перспективных образцов вооружений и военной техники, технологии искусственного интеллекта, перспективные медицинские и биотехнологии. Фонд принимает участие в реализации Стратегии развития электронной промышленности до 2030 года.

Наша деятельность и проектная тематика работ определяются насущными задачами основных потребителей результатов проектов — Минобороны, ФСБ, МЧС, Минпромторга, Минобрнауки, госкорпораций "Росатом" и "Роскосмос".

Среди наиболее масштабных проектов, над которыми мы сегодня работаем, — создание летательных аппаратов с циклическими движителями, разработка технологии производства сверхпрочных нитей из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, создание транспортного беспилотного аппарата сверхкороткого взлета и посадки, а также ряд крупных проектов в области разработки перспективной элементной базы.

Главное условие успешного развития мы видим в дальнейшем укреплении взаимодействия с генеральными конструкторами по созданию вооружения, военной и специальной техники, руководителями приоритетных технологических направлений, научным сообществом — учреждениями академической и отраслевой науки, высшей школой, ведущими предприятиями и организациями ОПК. Как показал опыт нашей работы, российская наука обладает высоким кадровым и инфраструктурным потенциалом для реализации самых смелых, прорывных идей.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто был с нами эти десять лет. Впереди нас ждут еще более масштабные задачи и новые достижения на благо России.