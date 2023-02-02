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Интерфакс-АВН

США намерены расширить доступ к военным базам на Филиппинах - СМИ

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Вашингтон. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Военные США стремятся расширить свой доступ к базам на Филиппинах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники в Пентагоне.

По их данным, объявление о планах США может быть сделано уже на этой неделе, когда министр обороны Ллойд Остин посетит Филиппины и встретится с президентом Фердинандом Маркосом-младшим и исполняющим обязанности министра национальной обороны Карлито Галвесом-младшим.

Как заявил телеканалу высокопоставленный представитель министерства обороны США, обсуждались дополнительные объекты, и что это будет "важной темой для разговора" во время визита Остина на Филиппины.

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Страны
США
Филиппины
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